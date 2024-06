Juan del Val dice alto y claro lo que opina sobre la repetición de curso en la escuela: "No sirve para nada"

Los colaboradores de La Roca debatieron este domingo sobre uno de los temas candentes en estas fechas, coincidiendo con el fin del año lectivo: la repetición de curso. El programa de laSexta destacó que aunque las cifras en España se han reducido considerablemente, nuestro país sigue estando a la cabeza al presentar la mayor tasa de repetición en la OCDE.

En concreto, España cuenta con un 8,5% de los alumnos que repiten curso frente al 3% de la media en Europa. Las cifras son preocupantes en la ESO, donde uno de cada cuatro espera no terminar sus estudios. También existen diferencias entre la educación pública y en la privada, pues hay el doble de repetidores en la primera.

Pero, ¿a qué se deben estos datos? ¿Son los estudiantes españoles más listos? Para hablar sobre el asunto, el programa que presenta Nuria Roca contó en mesa con los 'fijos' Juan del Val, Gonzalo Miró, Ángel Antonio Herreras, Nativel Preciado y la profesora Pilu Hernández.

La educadora fue la primera en aportar su opinión. "Han cambiado claramente los criterios porque tenemos una nueva ley de Educación -la LOMLOE-, en la que la repetición es una medida excepcional", dijo. "En Primaria, han pasado a que se puede repetir sólo una vez, y dos si se trata de un alumno con necesidades educativas especiales. En la ESO se puede repetir dos veces".

"Repetir nunca ha sido bueno. La propia palabra lo dice: volver a hacer lo mismo. Cuando ya se ha hecho mal, mal vamos", continuó diciendo Hernández que apostó por "cambiar metodologías". "Hasta que eso no suceda, repetir sirve de poco", añadió.

"Nunca sirve para reaccionar"

Bastante claro fue Juan del Val. "El repetir casi nunca sirve para reaccionar y convertirse en un buen estudiante. El repetidor luego vuelve a repetir y al final acaba expulsado", dijo el tertuliano del espacio dominical de laSexta.

Del Val defendió que la repetición no es una buena medida para acabar con el fracaso escolar. "No es que los profesores tengan que ser mejores o tengan que atender mejor al alumno, si no que dentro del sistema, problemas que no solamente tengan que ver con que un alumno sea más o menos aplicado se puedan solventar, y que a partir de ahí, el alumno entre en un cauce".

"Generalmente, repetir no sirve para nada y te lo dice un repetidor", remató el también guionista de El Hormiguero de Pablo Motos.