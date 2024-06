Las lágrimas de Olga Moreno en 'Supervivientes All Stars': confiesa arrepentirse de participar en el programa

Olga Moreno no ha empezado con buen pie su aventura en Supervivientes All Stars. La ganadora de 2021 desembarcó en Honduras el pasado jueves en un mal momento anímico, dada la reciente muerte de su madre. Rosa Obrero falleció el pasado 10 de junio, a los 82 años, a causa de un cáncer.

Así se lo señaló Jorge Javier Vázquez este domingo, en la primera palapa de esta edición especial. El presentador de Telecinco resaltó que la concursante aún no había encontrado su sitio y dio paso a un vídeo en el que esta se desahogaba con Marta Peñate.

La exmujer de Antonio David Flores reconocía ante su compañera que tenía "más miedos" que en 2021. Cabe recordar que Moreno viajó hasta Cayos Cochinos en pleno terremoto Rocío Carrasco en Telecinco. La hija de Rocío Jurado decidió romper 20 años de silencio sobre su tortuosa relación con Flores y sus hijos, Rocío y David.

Por supuesto, el testimonio también salpicaba a Olga, cuya participación en Supervivientes 2021 fue cuestionada por un amplio sector de la audiencia de Mediaset España. "¿Qué crees que te está pasando?", le preguntó Vázquez, tras la emisión de la pieza.

"No me veo con las mismas fuerzas. Creo que ha sido mal momento para venir. Me cuesta trabajo todo, tengo la cabeza fuera. Soy una persona a la que no le gusta llorar delante de nadie y eso aquí es complicado. Es verdad que te vas al mar, te lavas y ya está", reconocía Moreno.

Olga Moreno, en 'Supervivientes All Stars' Mediaset España

"Ha pasado todo en muy poco tiempo y creo que no debería haber venido", sentenció la sevillana, sin poder parar de llorar. "¿Estás encontrando apoyo en tus compañeros?", quiso saber Jorge Javier, que recibió una respuesta afirmativa de la superviviente.

Le viene "grande" el concurso

Según Moreno, "todos son divinos" y se siente arropada: "Es verdad que no estoy integrada, pero no por ellos, sino por mí. Esto se me ha hecho muy grande. Antes, no me costaba hacer las pruebas. No me constaba pescar o ir a por cangrejos, no me costaba hacer fuego".

"No me costaba nada. Y ahora es como un mundo, pero, bueno, poco a poco. Me imagino que pasará", concluía Olga. Mientras, el conductor del grupo de Fuencarral trataba de poner un poco de humor a la situación, a pesar de sus conflictos del pasado: "Y encima, Olga, llega el domingo y os doy yo las buenas noches". "También...", le correspondía la andaluza, entrando en la broma de buena gana.