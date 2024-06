El brutal zasca de Jorge Javier en el primer aniversario del fin de 'Sálvame': "De la noche a la mañana te los quitan"

Jorge Javier Vázquez y Emma García protagonizaron un tenso reencuentro este domingo en el plató de Fiesta. Fue así porque, entre broma y broma, volaba algún que otro dardo. El presentador, que acudió al programa de Unicorn Content para avanzar los contenidos de la gala de Supervivientes All Stars, se mostró al principio bastante reacio a entrar en el estudio.

"No hay cosa que más me guste en el mundo que encabronar a tu directora", decía el catalán en alusión a Eva Espejo, a lo que la vasca replicaba: "Pues la tenías contentita". "Oye, por favor. ¿Qué te pasa?", preguntó Emma al ver a su compañero bastante inquieto, al que cogía del brazo una y otra vez: "Jorge, no encabrones".

"Es que soy muy supersticioso y no quiero entrar antes. ¿Por qué sabes lo que a suceder ahí no?", respondía él. "Te voy a decir una cosa: eres un tocapelotas", contestaba ella. "Oye, tocapelotas no, vamos a poner las cosas en su sitio", espetó el de Badalona.

Fue entonces cuando Emma quiso tirar de psicología inversa al negar el paso a Jorge: "Ahora no quiero que entres". "Es que quiero venir con tiempo y mejor vestido", alegaba él piropeando lo guapa que estaba la presentadora, si bien ella no supo cómo responderle.

"Me hace ilusión enseñarte el plató, pero no quiero que sea una obligación. ¿Tienes dos segundos para que te dé un paseo por allí?", pidió nuevamente ella, a lo que Jorge finalmente accedió. "Ya me has liado", soltó entre risas él, que alucinó con las dimensiones del plató. "Es muy grande".

Emma García intenta convencer a Jorge Javier para que entre al plató de 'Fiesta'.

A continuación, el catalán se quejó a la directora de Fiesta, de que el programa le había hecho una encerrona. Y es que, mientras estaba en la reunión de Supervivientes, veía por la televisión como el formato ponía faldones que informaban a la audiencia de que iba a ir para hablar de sus "próximos proyectos".

"Oye, cuando me lleves tú a visitar todos tus platós... ¡Que tienes un montón!", le sugirió Emma, a lo que Jorge, muy pícaro, respondió así: "Tendré cuidado, ¿eh? Estaba en el de enfrente, que fui mi casa durante 15 años. Pero te digo una cosa: de la noche a la mañana te los quitan [los programas]". Hay que recordar que este domingo, 23 de junio, se cumplió un año del fin de Sálvame.

"¿Sabes que vamos a ser vecinos no? Porque al otro lado vas tú con tu Diario. Estamos unidos por el plató", remató Emma García desvelando que el plató de El diario de Jorge es el que ocupaba hasta la semana pasada Fiesta. Jorge quedó con ella en volver a visitar su programa: "Paso la tarde contigo y me haces una entrevista larga". "Toda la tarde tampoco, ¿eh?", espetó Emma.