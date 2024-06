María Verdoy defiende el abandono de Adara en 'Socialité': "Es un tema de salud, hay que tener cuidado"

Está siendo uno de los momentos televisivos más comentados de esta semana: el repentino abandono de Adara Molinero de Supervivientes: All Stars tras negarse a tirarse del helicóptero tras volver a Honduras. La ‘reina de los realities’ está siendo foco de críticas por echarse para atrás justo en el último momento. La madrileña ha encontrado apoyos, como el de María Verdoy.

Ha sido este domingo 23 de junio, horas previas a la emisión de Conexión Honduras, cuando el tema se ha abordado en Socialité. El programa mostraba cómo la influencer vivió un ataque de pánico, ante la mirada preocupada de Bosco Martínez-Bordiú. “No puedo volver a vivir lo mismo otra vez, tengo terror. He estado aquí hace muy poco tiempo, no puedo volver a vivir lo mismo, es durísimo”, justificaba ante Jorge Javier Vázquez.

El programa producido por Fénix Media quiso saber si este tipo de reacciones podían producirse. Por ello, contaron con las declaraciones del psicólogo Álvaro Saval. El profesional consideró que lo sucedido con Adara podía deberse a “una situación de pánico que no ha podido sobrellevar”. De ahí, que María Verdoy quisiera lanzar una importante advertencia ante las personas que están lanzando severos y graves comentarios contra la ganadora de GH VIP 2019.

“Ojo de verdad con juzgar a Adara por esto, lo digo por todas las críticas que yo he leído. Se ha sido muy duro con ella cuando un ataque de pánico no es un 'no me da la gana hacer esto' o 'no me apetece'. Esto es un tema de salud mental y hay que ir con muchísimo cuidado", expresó con tono serio la presentadora.

La madrileña todavía no ha abandonado del todo el reality de supervivencia, cuya edición All Stars es la más extrema vivida hasta el momento. Dado su duración y que los participantes tienen experiencia en los diferentes retos y pruebas, esta versión suprimirá completamente la dotación de comida en las playas.

'Socialité'.

En la edición 2024, los participantes tuvieron 30 gramos de arroz y 20 gramos de lentejas por persona y por día. Además, se contaba con seis latas a la semana para todos, así como un kit de pesca premium, cazuelas, una esterilla normal y otra Deluxe, una almohada, dos sábanas, dos quinqués, una manaca y bambú para hacer un refugio.

En esta ocasión, no se les dará prácticamente nada. No tendrán acceso a alimentos desde el inicio del reality. Se obligará a los diez concursantes a buscar alimento con la pesca y a la recolección de cocos. Sí que se les proporcionarán herramientas para que puedan cazar a los peces y hacerse con las frutas, pero para el resto de alimentos, deberán ganarlos mediante pruebas de recompensa.