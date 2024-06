La picante confesión de Juan del Val que ruboriza a Nuria Roca: "No sé con quién habrá quedado"

Nuria Roca ha regresado flamante a su puesto de presentadora en su programa de laSexta. El formato ha seguido su ritmo habitual y ha dejado un momento de lo más divertido entre ella y su marido, Juan del Val. Todo surgió cuando Sara Ramos comentaba que este pasado 22 de junio se celebró el Día Mundial de las Mujeres sin Ropa Interior. Una efeméride que conmemora desde 2012.

Por supuesto, la colaboradora aprovechó para lanzar una pregunta sobre si hay que estar a favor o en contra de ir sin ropa interior. Ramos señalaba que era una cuestión general, tanto de hombres como de mujeres. Mientras que Berni Barrachina y Nacho García se mostraron en contra, Nuria Roca sacó el color ámbar y Juan del Val sí que se mostraba a favor.

“Depende de qué ropa interior. En las mujeres, están el sujetador y las bragas. Voy a poner el amarillo porque los sujetadores oprimen mucho”, justificó la presentadora sobre su voto. “Toda la razón”, dijo Sara Ramos, dándole así la razón a la presentadora. Fue la respuesta de Juan del Val lo que provocó que la conductora de La Roca comenzara a reír nerviosamente.

[Juan del Val habla alto y claro sobre Felipe VI: “Para los que no somos monárquicos nos lo pone muy difícil”]

“A mí me parece que está bien [salir a la calle sin ropa interior] porque, ¿quién no ha quedado con su chica a cenar algún día y [le gusta] que no se haya puesto ropa interior? Eso ha pasado. Esto siempre ha sido así”, expresaba el autor de Bocabesada. “Ehm… ¿qué quieres decir, Juan?”, quiso saber Sara Ramos, mientras las cámaras enfocaban la reacción de su esposa, dado que Nuria Roca sonreía nerviosamente.

“Esto es una cosa que…”, comenzó a decir el escritor hasta que fue interrumpido por Nacho García. “Perdona, pero, ¿podemos ver la cara de Nuria, por favor?”, comentaba el humorista, mientras se escuchaban las carcajadas de la presentadora. “Aquí alguien se está riendo y no dice por qué”, agregaba Berni Barrachina.

'La Roca'.

Las cámaras enfocaban a la conductora, completamente roja y abanicándose. Nuria Roca seguía riéndose y poniendo cara de ‘¡tierra, trágame!’ La periodista procedió a aclarar lo comentado, llevando el tema por otro sitio. “A ver, yo he dicho que el sujetador vale… pero es incomodísimo ir sin bragas”, matizaba. “Ya, pero tu marido parece que está diciendo otra cosa”, le respondía Sara Ramos.

"Déjalo, que desvaría"

“Bueno, yo no sé con quién habrá quedado mi marido”, dijo la periodista completamente roja, queriendo así rechazar que su esposa se esté refiriendo a ella, aunque tampoco desmintiéndolo. “Bueno, eso es en momento en los que hay una cosita…”, quiso explicar Juan del Val, siendo rápidamente interrumpido por su esposa. “Déjalo, que desvaría”, le cortó la presentadora, temiendo que revelase algún detalle más sin querer.

Berni Barrachina aprovechó para llevar el debate a los hombres, declarando que él consideraba que era incómodo para los varones sin ropa interior por el tamaño de sus atributos. “Si tienes poco material es cómodo, pero es incomodísimo si tienes mucho”, dijo. “Bueno, si vas en vaqueros y te aprieta, vale. Pero si estás en chándal”, le replicó Juan del Val. “Da igual, es una guarrería”, le respondió Barrachina. “¡Viva la ropa interior!”, dijo Nuria Roca antes de pasar a otro tema.