Juan del Val habla alto y claro sobre Felipe VI: “Para los que no somos monárquicos nos lo pone muy difícil”

Tras la visita de Marta Sánchez, El Hormiguero recibía este jueves, en su dinámica habitual, a Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó para comentar algunas noticias de actualidad. Y el primer tema que se puso sobre la mesa es que ayer se cumplió una década desde que Felipe VI se convirtió en rey de España, y se hizo una gran celebración por ello, que se alargó durante toda la jornada.

“Ha sido un reinado muy complejo, con muchísimas dificultades. Viéndolo con perspectiva, me parece que ha tenido prácticamente las dificultades o más que su padre. Yo creo que su punto de inflexión es el día del 3 de octubre después de referéndum catalán. Yo creo personalmente que estuvo impecable”, valoraba el escritor.

El marido de Nuria Roca exponía que a partir de aquel día de 2017 “todo lo que ha hecho la Casa Real creo que le ha salido bien”. “Ha creado una imagen muy positiva”, insistía el crítico Taurino, que alababa el papel de doña Letizia, y que remataba su exposición asegurando que Felipe VI “para los que no somos monárquicos nos lo pone muy difícil. Yo creo que con esto te lo resumiría”.

Nuria Roca, por su parte, opinaba que el evento estuvo “un poco forzado. A mí me parece que tenemos una monarquía con algunos complejos”. “O se tiene monarquía o no se tiene monarquía. A mí me parece que ayer, por ejemplo que no invitara al resto de la Familia Real me parece que es un complejo. Sí que se reúnen, sí que tienen relación, pero de repente para estos actos, pues no están presentes”, apuntaba la presentadora. Pidió que la monarquía tuviese más “naturalidad”, y alabó “el trabajo de la reina Letizia, el del rey, el de las infantas”.

Cristina Pardo quiso recordar la figura de Juan Carlos I, rey que “traicionó la confianza de mucha gente, fue una decepción para mucha gente”. La periodista valoraba que el rey emérito “puso en jaque la institución, que en ese momento quedaba en manos de su hijo Felipe VI”, y que el actual rey “está haciendo un gran esfuerzo por recuperar la confianza de mucha gente”.

Esa fue la razón por la que la presentadora de Más Vale Tarde vio bien que Juan Carlos I no estuviese en la celebración de ayer: “Estamos en un momento muy complicado, entonces, yo, ante la duda, no arriesgaría”.