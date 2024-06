Lo nunca visto en 'Supervivientes': Adara abandona el 'All Stars' antes de tirarse del helicóptero

Abandono inesperado en el arranque de Supervivientes All Stars. Presa de un ataque de pánico, Adara Molinero se negó a tirarse del helicóptero para volver a Honduras. Un lugar que no le es extraño, dada su participación en la pasada edición del 'reality' de Telecinco.

Era el momento de que tanto Bosco Martínez-Bordiú como ella, ganador y segunda finalista del concurso de 2023, aterrizasen en la isla. Al conectar con ellos, Jorge Javier Vázquez se encontró a una Adara absolutamente descompuesta, asegurando en varias ocasiones que no estaba "preparada para vivir lo mismo".

"Este año, le dejo ganar si quiere", bromeaba Martínez-Bordiú, intentando calmarla. Sin embargo, la vencedora de Gran Hermano VIP 7 no entraba en razón y sufría recordando "el hambre horrible, el sol y la arena" de los Cayos Cochinos. "Pero hubo cosas bonitas en tu edición. Yo recuerdo que te lo pasabas bien, que tenías momentos de todo tipo", insistió Vázquez.

Finalmente, Bosco se tiró y el presentador cerró conexión, para luego retomarla y hacer el último intento de convencer a Molinero. "Lo siento muchísimo, que me perdone la gente que me apoya. Mi familia. Lo siento si he decepcionado a alguien, pero no puedo", sollozaba la de Alcobendas.

"Adara, es que tampoco puedes pasarlo tan mal. Te veo muy... Yo no quiero empujarte a algo y que lo hagas con la sensación de que no quieres. A mí me gustaría saber si es ese miedo que se tiene previo a algo, si se puede superar o no se puede superar", planteaba el comunicador de Mediaset.

Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú, en 'Supervivientes All Stars' Mediaset España

Jorge Javier reconoció que "no sabía que era tan fuerte" el estado de nervios en el que se encontraba la joven: "Me imaginaba que era el miedo a la responsabilidad o al estreno, pero necesito saber si te ves capacitada para tirarte al menos y hablar el domingo. Y el domingo, si quieres, cerramos".

Conecta con traumas pasados

"No, no, no puedo. Lo siento", se negó Molinero. "No te vas a tirar, Adara, es tu decisión. No te preocupes. Me hubiera gustado que lo hubieras hecho, pero, si no te sientes capaz, Adara... Me da muchísima pena verte así", admitió el conductor de Supervivientes All Stars.

Adara remarcó que había "conectado otra vez con todo", con los malos momentos que vivió en Honduras, a pesar de llegar a la final en 2023. "Tranquilízate, el helicóptero va a volver al helipuerto. Relájate, ha pasado todo y no vas a hacer algo que no quieres. Y, sobre todo, para lo que no te sientes capacitada", zanjó Jorge Javier Vázquez.