Juan del Val y Nuria Roca se pican en 'El Hormiguero' por los ronquidos en la cama: “Cuenta la verdad”

Un jueves más, El Hormiguero ha tenido su habitual tertulia de temas políticos y sociales con Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó. Por supuesto, uno de los momentazos ha sido cuando el escritor y la presentadora se han tirado sus clásicos ‘tiritos’ matrimoniales. En esta ocasión, el tema que ha surgido ha venido a costa de los ronquidos. La conductora de La Roca revelaba que su marido había provocado que sus ruidos nocturnos la llegasen a desvelar.

Todo surgió por un vídeo viral de una mujer española que vive en Australia, de nombre Marta. Ésta comentaba en su cuenta de TikTok que ha descubierto en el país oceánico que la manera en la que se busca terminar con el ruido de los ronquidos en España es muy distinta al que de otros países. “Estoy durmiendo con un italiano y éste empieza a roncar. Entonces, yo le hago el sonido para dejar de roncar. Inmediatamente, el tipo se despierta enfurecido”, narra la influencer.

“Y empieza a decir: ¡eh, que no soy un perro! ¡Qué manera es esta de callar un ronquido! Yo le dije que era la forma de callarlo. Él me dijo que lo habitual es dar un codazo, pero nada de hacer ruidos así. Le preguntamos al inglés con el que convivimos y nos dijo que también se da un codazo. Lo mismo en Argentina y en Francia. Pero le pregunto a otros amigos españoles que me envíen el sonido con el que callar un ronquido y es el mismo. Me preguntan si funciona y les digo que, al menos, con los hombres españoles sí”, relata.

Dada la expresión que ponía la presentadora del mítico Waku Waku, Pablo Motos le preguntaba si había “unido al club”. “Me he incorporado, sí, pero yo no exactamente. La que hace el ruidito para callar el ronquido soy yo”, dijo la periodista, provocando que su marido saltase. “Tú haces una cosa muchísimo peor, que es grabarlo”, le espetó. “¡Me graba! ¿Se puede ser más perversa?”, exclamaba Juan del Val.

“Eso es porque, seguramente, tú eres de lo que se despierta y afirma que no ronca”, comentaba Tamara Falcó con tono divertido. “Cuenta la verdad”, le pidió Del Val a su pareja. “Sí que es verdad que Juan no roncaba, pero un día comenzó. Pensaba que iba a ser algo temporal y puntual… pero no”, detallaba la valenciana. “¡Claro que fue puntual! Ya no ronco”, le replicó el autor. “Bueno, respiras fuerte”, le respondió su esposa.

Nuria Roca y Juan del Val en 'El Hormiguero'.

“¡No!”, exclamaba el escritor, mientras Nuria Roca reía. “De todas maneras, hay un aspecto común en toda la gente que ronca, da igual del país que sea. A la persona que ronca, le sienta fatal que le despierten, sea con un codazo o con un sonido”, añadía Cristina Pardo.

“Una noche que me desveló [Juan], cogí el móvil y le grabé. Minuto 30 de ronquido”, detalló la periodista. Cuando una de las hormigas le preguntó si lo tenía, Nuria Roca comentó que sí. “Pero, ¡qué necesidad!”, exclamó Del Val. “Fue durante un momento en el que estaba constipado. Pero fue un momento”, expresó. “No tiene gracia”, añadió. Tras esta ‘discusión’ de pareja, Pablo Motos decidió pasar a otro tema.