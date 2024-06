No solo pasó con Adara: otros concursantes de ‘Supervivientes’ que recularon antes de saltar del helicóptero

El pasado jueves arrancaba en Telecinco una temporada edición de Supervivientes, una edición All Stars en la que solo participan ganadores o concursantes que llegaron muy lejos en su respectivas temporadas. Algunos han llegado con hambre de victoria, otros de perder algunos kilos y ponerse morenos (Marta Peñate), y otros se han echado atrás nada más arrancar la competición.

Como es tradicional en este formato de telerrealidad, los participantes se tiran desde un helicóptero para dar por iniciada oficialmente su aventura. Y le llegó el turno a Adara, segunda finalista de 2023, y el pánico se apoderó de ella.

La que fuese ganadora de GH VIP aseguró que no estaba “preparada para vivir lo mismo”. Hacía escasamente un año de su experiencia, y se le atragantó el pensar que volvería a pasar hambre o frío en Honduras. Se bloqueó, y quiso dar un paso hacia atrás. “Lo siento muchísimo, que me perdone la gente que me apoya. Mi familia. Lo siento si he decepcionado a alguien, pero no puedo”, sollozaba la de Alcobendas.

“Me imaginaba que era el miedo a la responsabilidad o al estreno, pero necesito saber si te ves capacitada para tirarte al menos y hablar el domingo. Y el domingo, si quieres, cerramos”, le propuso Jorge Javier Vázquez, el presentador del formato. Y es que no quería obligarla a hacer algo que no quería, como lanzarse al mar desde una altura considerable.

De esta forma, tal como ha explicado Mediaset en una nota de prensa, Supervivientes el próximo domingo dará a conocer la decisión definitiva de Adara sobre su continuidad en el concurso tras negarse a llevar a cabo su salto en la gala inaugural. Además, el reality procederá a activar la palapa para recibir por primera vez a las leyendas de Supervivientes.

Otros abandonos prematuros

En Supervivientes es muy normal que haya concursantes que abandonen, por motivos médicos, a los pocos días de arrancar el concurso, o sencillamente, por verse sobrepasados. Este año, sin ir más lejos, Zayra Gutiérrez tuvo que ser apartada de la competición por una lumbalgia, y estuvo diez escasos días en Honduras. En 2023, Patricia Donoso abandonó a los 7 días, y Oriana Marzoli se fue a los 4 días en 2014, por su propia voluntad.

Sin embargo, hay una lista muy breve de concursantes que, como Adara, se retiraron de la competición antes siquiera de saltar del helicóptero. El primero en anunciar su adiós antes de tiempo fue el actor de Pasión de Gavilanes Michel Gurfi, allá por 2009. Era un concursante confirmado, viajó al otro lado del charco, pero nunca le vimos en la playa.

Poco antes de comenzar la primera gala, el presentador del formato Jesús Vázquez anunció que “el actor ha decidido abandonar por serias desavenencias con su contrato y con la organización del programa”. Así, tuvo que ser sustituido en el último momento por el modelo Roberto Liaño, entonces pareja de Toñi Salazar de Azúcar Moreno.

Rasel en 'Supervivientes: Última hora'.

En la edición de 2015, el cantante Rasel viajó hasta Honduras, pero una vez allí decidió que no quería competir y que se volvía a España. El futuro finalista de Tu cara me suena explicó en el programa Última hora que no llevó bien estar lejos de su familia, y en especial, de su bebé, de dos meses.

Fue recibido en el plató para hacerle una entrevista y conocer su versión, pero no fue un plato agradable. No hubo aplausos, y fue reprendido por su actitud por la presentadora Raquel Sánchez Silva y por la colaboradora Nagore Robles, que lo calificó de “cobarde, sinvergüenza y estafador”.

Ese mismo año, antes de saltar del helicóptero, también se produjo el adiós de Carmen Gahona. La pareja de Chiquetete tuvo que renunciar a ser concursante por motivos de salud, aunque le permitieron estar tres horas al día con sus compañeros en la isla durante unos días, viviendo ya más la experiencia que Rasel o Michael.