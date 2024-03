‘Supervivientes’ vive el primer abandono de la edición: Zayra Gutiérrez regresa a España con intención de volver

Rara es la temporada de Supervivientes en la que un concursante no tiene un problema de salud casi desde el primer día. En esta edición, Carmen Borrego lo está pasando nada más que regular, e incluso, ha sufrido un desmayo. Pero nada comparable a lo que ha experimentado Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arancha de Benito, cuyas andanzas por Honduras finalizaron este domingo.

“La concursante presenta desde el lunes 11 marzo un cuadro de intensa lumbalgia y radiada a glúteos con predominio en el lado derecho. El dolor le impide estar de pie y le dificulta la marcha, por lo que debe utilizar muletas”, explicaron desde el programa. “La evolución del cuadro está siendo lenta y se prevé un tiempo de recuperación largo que hace imposible su continuidad en el programa. En cuanto tolere las condiciones del viaje será repatriada para continuar su tratamiento y recuperación en España”, añadían desde el equipo médico del reality show.

Hay que recordar que, por estos problemas, Zayra ya fue apartada de la convivencia, y descansaba en un hotel. Eso sí, mantenía las mismas condiciones de alimentación que sus compañeros, entendiendo que todavía permanecía en la competición, y con la esperanza de que volviese a vivir en los Cayos Cochinos con los demás robinsones.

[Lo ridículo de la censura de 'Sálvame' en Telecinco: así triunfa 'Supervivientes' con personajes de su universo]

“Me da mucha rabia, porque tenía muchas ganas de que me conozcáis, de verme luchar, de ganar y dedicárselo a mi hijo y mi familia, pero sé que me van a cuidar cuando llegue y espero que no estén decepcionados conmigo”. Así se expresaba Zayra al saber que debía dar por finalizada su competición.

Arancha de Benito, que fue una de las invitadas del último ¡De Viernes!, pudo mandarle un mensaje en directo, que provocó que la joven se rompiese. “Qué pena que tu dolor te impida realizar esta experiencia con la que tenías tanta ilusión, estábamos todos aquí apoyando y deseando que te recuperaras. Quizás este no era tu momento y siempre lo que sucede, conviene. Ahora a recuperarse, a ponerse bien de la espalda y aquí estamos todos, que te queremos mucho”, le expresaba la presentadora.

Zayra tiene intención de regresar a Supervivientes. “ Os prometo que el año que viene no fallo. Os juro que el año que viene estoy aquí y si mi pareja quiere estamos los dos”, aseguró, ante la risa de su novio, que estaba en el plató. “Son los dioses los que te tienen que dar una segunda oportunidad y estoy segura que te la darán”, le respondía entonces Sandra Barneda, dejando en el horizonte su regreso. No sería nada descabellado esto, pues ha habido concursantes que, tras un abandono voluntario por una lesión, han regresado a Supervivientes en otra temporada.