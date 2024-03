Lequio opina que Carmen Borrego se desmayó en ‘Supervivientes’ por “caprichismo existencial”

En los escasos días que Supervivientes 2024 lleva en emisión, pocos concursantes están acumulando tantos titulares como Carmen Borrego. La hermana de Terelu Campos empezó la aventura enfrentándose a Ángel Cristo, antes siquiera de saltar del helicóptero. Este martes, de hecho, la organización intentó que ambos limasen asperezas en un Puente de la Confrontación en el que no se guardaron precisamente las armas.

A esto hay que sumar el desmayo que sufrió en la playa, lo que puso en el punto de mira su salud. En este caso se debía al hambre, y es que las duras condiciones de la convivencia en Honduras ha provocado que se le bajase la tensión. Zayra Gutiérrez, la hija de Arancha de Benito y el futbolista Guti también ha tenido que ser atendida por los equipos médicos del programa, y de todo esto se ha hablado en el Club Social de Vamos a ver en la entrega de este martes.

Una de las personas que ha cargado con más dureza contra Carmen Borrego es Alessandro Lequio, habitual colaborador del espacio. “Como se dice coloquialmente, creo que a Carmen le falta mili. El desmayo no es a consecuencia de la fatiga ni del hambre, sino que se podría definir como 'caprichismo' existencial”, aseguraba el italiano.

[Carmen Borrego, llevada al límite en 'Supervivientes': la hermana de Terelu quiere abandonar "ya mismo"]

“Es una caprichosa. A mí me cae de maravilla, pero es como es”, seguía diciendo el antaño karateca. “Creo que Carmen entró sabiendo perfectamente que es casi imposible que gane, entre otras cosas porque no está dispuesta a hacer sus cosas en una letrina y, por eso, su apuesta, creo yo, es una pronta expulsión y la guerra de los platós”, añadía el colaborador de Mediaset. “Lo que quiere Carmen de verdad, y así lo pienso, es regresar cuanto antes y hasta no le importaría que fuese como motivo de repatriación médica, así tiene una justificación”, terminaba diciendo Lequio.

Hay que recordar que Carmen ya ha llegado a expresar su deseo de irse del programa. “Yo mañana me voy de aquí”, pronunció ya en los Cayos Cochinos, donde la vida es muy dura, y los concursantes sufren frío y hambre. Además, a diferencia de otros compañeros, Carmen nunca había concursado en un reality de larga duración, pues su única experiencia en este tipo de formatos fue su breve estancia en la casa de Sálvame Okupa.