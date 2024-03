Carmen Borrego, llevada al límite en 'Supervivientes': la hermana de Terelu quiere abandonar "ya mismo"

Era más que evidente que alguno de los concursantes de esta edición 2024 de Supervivientes iban a ser los primeros en ver que la experiencia es un choque frontal. Ya casi es tradición los abandonos voluntarios en cada temporada, el año pasado fue Patricia Donoso y en 2022 fue Juan Muñoz. Por supuesto, son ya muchos los que piensan en que Carmen Borrego tiene todas las papeletas para unirse a esta lista.

Aunque es un reality donde las tramas entre los participantes y los conflictos son lo principal, eso no quita que los concursantes se enfrentan a condiciones extremas. El hambre, los insectos, las noches en vela, las tormentas y las duras pruebas físicas terminan marcando a todos ellos. De ahí, que sea el formato en el que hay mayor probabilidad de que haya abandonos tanto voluntarios como forzados, dado que hay concursantes que terminan teniendo problemas de salud que les obliga a dejar la aventura antes de tiempo.

Este año, tocará ver quiénes serán los participantes que no puedan continuar la aventura. A priori, todas las miradas están puestas en Carmen Borrego. La hermana de Terelu Campos ya tuvo problemas a la hora de montar en el helicóptero que los llevaba a Cayos Cochinos y también a la hora de saltar al mar. De hecho, la tía de Alejandra Rubio fue una de las protagonistas de la primera gala, dejando momentazos y hasta memes.

Según ha mostrado Socialité este sábado 9 de marzo, parece que el primer día en la isla ha sido muy complicado para Carmen Borrego. Las primeras horas en Cayos Cochinos han estado llenas de intensidad, con lágrimas, broncas y un amago de abandono. La hija de María Teresa Campos ya amenaza con irse “ya mismo” del reality. “Yo mañana me voy de aquí”, expresó.

'Socialité'.

Eso sí, dado el apoyo que está obteniendo del público, en el mismo programa que presenta María Verdoy se ha comentado que podría haber sido un ‘calentón’ y que no tendría por qué abandonar. No ha sido la única concursante a la que le está costando adaptarse a la realidad de la isla. Otra que no lo está pasando bien es Zayra Gutiérrez. La hija de Guti y Arantxa de Benito tuvo una primera noche en Cayos Cochinos horrible, llegando a romperse al recordar a su pareja y a su hijo.

La influencer tuvo el consuelo de Kike Calleja, quien le comentó que él también echaba de menos a su esposa y que, al igual que ella, también desearía que estuviera con él en Honduras.