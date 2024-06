Belén Esteban desvela el dineral que cobrará Terelu Campos como colaboradora en ‘¡De Viernes!’

Tras la exclusiva junto a su pareja Alejandra Rubio en la que han anunciado que van a ser padres, Carlo Costanzia será entrevistado en directo en la nueva entrega de ¡De Viernes! que Telecinco ofrece esta noche.

¿Cómo vivió la noticia? ¿Qué planes de futuro tienen? ¿Cuál ha sido la reacción de su madre al embarazo? Estas son algunas de las preguntas que responderá el hijo de Mar Flores en el programa que Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Será una entrega muy especial. Y es que en medio de todo este revuelo, la periodista y presentadora Terelu Campos, madre de Alejandra Rubio, se estrenará como colaboradora del programa nocturno, ocupando una de las sillas fijas del programa.

¿Cuánto cobra Carlo Constanzia por esta exclusiva? ¿Y Terelu por ser colaboradora de ¡De Viernes!? Estas dos preguntas se las han hecho esta misma tarde en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame, y Belén Esteban ha aportado información al respecto.

“Yo no lo veo mal, porque yo me he hecho 1500 exclusivas. A Carlo yo te puedo decir que le han dado un una pasta”, deslizaba Belén. Los compañeros le preguntaban si era “más de 50.000” euros, y Belén lo confirma: “Más de 75.000”.

Terelu debuta como colaboradora, pero maneja varias cifras. “No sé si es verdad, porque esa fuente no es la misma que la que me lo asegura. Esta me dice que por programa le dan 3.000 euros como colaboradora”, añadía Belén Esteban.

Terelu cobrará 200.000 euros.

Terelu Campos no solo será colaboradora de ¡De Viernes!; al más puro estilo de Sábado Deluxe, aunque sea comentarista no significa que alguna vez vaya a dar ella la entrevista. Y así, “ha cerrado cuatro intervenciones, no sé lo de colaboradora. Pero sé que tiene cuatro entrevistas 200.000”, detalla también Belén.

En el mismo Ni que fuéramos Shhh, además, han comentado que la llegada de Terelu al equipo habría supuesto la salida de Patricia Cerezo, quien llevaba muchos meses vinculada al programa. “Hoy Terelu va como colaboradora”, añadía Belén Esteban sobre esta nueva etapa de la hermana de Carmen Borrego.

Carmen, precisamente, estaría “como loca para ir con su marido a ¡De Viernes!” para “no contar nada”. No querría hablar de su hijo, pero sí sentar a su marido, y desearía hablar del embarazo de su sobrina. “¿Pero qué problema hay? Que Terelu está de colaboradora, y Terelu ha dicho que no”, añadía Belén.