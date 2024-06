Carmen Borrego reacciona al embarazo de Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’: “Yo te lo crío”

La noticia de corazón del día la protagonizan Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. La colaboradora televisiva, que se está formando en la actualidad como actriz, ha anunciado que va a ser madre junto al hijo de Mar Flores, con el que lleva cinco meses de relación. En la actualidad está de tres meses, y a través de la entrevista exclusiva en la que han dado todos los detalles dan un paso más en la relación que ambos tienen con los medios.

En la actualidad, Alejandra es una de las comentaristas de la actualidad en el programa Así es la vida, de Telecinco. Sin embargo, hoy no ha acudido al plató. Sí ha acudido al magacín de Sandra Barneda y César Muñoz su tía, Carmen Borrego, que se ha pronunciado sobre este embarazo. Y lo ha hecho regalando buenas palabras a su sobrina, con la que tuvo algún desencuentro mediático en el pasado.

“Para mí, la llegada de un bebé nunca es mala noticia, nunca es un drama” aseguraba Carmen Borrego. Quiso dejar claro que, aunque haya gente “que piense que no” mantiene muy buena comunicación con Alejandra: “Ella siempre ha querido ser mamá y mamá joven”.

Carmen detalló que no ha conocido el embarazo por la prensa, sino porque Alejandra se lo contó. “Me entero por ella y la respuesta de la tía abuela fue 'yo te lo crío”. La que fuese concursante de Supervivientes 2024 afirma que en la familia “no hay ningún problema”, y no veía como un inconveniente que los futuros padres no lleven ni medio año juntos. ¿La razón? El amor. “A los niños hay que tenerlos enamorados y creo que ellos están enamorados”, sentenciaba.

Según su relato, Terelu Campo no tiene ningún drama con el embarazo. Y recordó cómo hace unos años gastaron una broma a Terelu en la que Carmen hacía de gancho, y le comunicaba que Alejandra estaba embarazada: “Se descompuso y, según se descompuso, dijo yo te voy a ayudar en todo”.

R esponde a Lequio

Más adelante, Carmen llegó a vaticinar que habrá boda entre Alejandra Rubio, y aprovechó la oportunidad de responder desde su programa a Alessandro Lequio. Y es que el italiano, desde Vamos a ver, ha afirmado que se cambió el día de la misa en recuerdo a María Teresa Campos por la salida de la exclusiva.

“¿Pero que tendrá que ver? Es que no me puedo callar… es que ya hasta la misa tiene que ver con el embarazo. ¡Estamos todos locos! ¡Estamos todos completamente locos! La misa no tiene nada que ver con el embarazo, ni exclusiva de mi sobrina, ni nada de nada”, ha expresado, muy enfada.