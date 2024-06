Belén Esteban da pistas del futuro profesional de Alejandra Rubio en el nuevo ‘Sálvame’: “Luego no te quejes”

Alejandra Rubio es uno de los personajes de momento en el universo del corazón. Y es que la hija de Terelu Campos va a ser madre junto al actor Carlo Constanzia, el hijo de Mar Flores, con el que lleva saliendo desde inicios de este 2024. Su embarazo lo anunció la pasada semana en una exclusiva, y ahora, en Telecinco, ha asegurado que no lo hizo por dinero, sino para que no diesen otros la noticia.

Desde entonces mucho se está hablando de Alejandra y de cuál será su futuro profesional. Su madre, en el pasado, “escupió para arriba” al decir que ella no quería pertenecer al mundo de la televisión, que sería abogada, y más tarde, que se dedicaría a la moda. Alejandra, sin embargo, ha acabado tirando hacia la interpretación, y según ella, ha acabado “la carrera”, aunque a algunos las cuentas no les salen para que haya finalizado sus estudios.

Sobre Alejandra Rubio se ha seguido comentando hoy en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame, y allí Belén Esteban ha dado pistas sobre cuál será su futuro profesional. Y estará vinculado al mundo del corazón, aunque ella asegure no pertenecer al mismo.

“Alejandra, tú vas a trabajar en ¡De Viernes! de colaboradora”, sentenciaba. ¡De Viernes! Es el programa de corazón de Telecinco que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta, y en el que ya se han sentado su madre Terelu o su pareja Carlo Constanzia.

“Tú vas a trabajar de viernes porque eres el personaje del momento. Porque si no, no te hubieran llamado, pero entiendo que son listos. Ahora quieren verte con la tripa, verte embarazada. Cuando nazca el bebé”, detallaba Esteban, que conoce muy bien el negocio.

"Luego no te quejes"

“No pasa nada por vender una exclusiva. Qué cosa más bonita es decir: estoy embarazada y salir con tu novio y enseñar a tu hijo, si te da la gana”, continuaba Belén Esteban relatando, pero luego hacía una advertencia. “Luego no te quejes. Porque el otro día tu madre en ¡De Viernes! dijo mi hija ha hecho la entrevista por dinero, y tú ayer sales y dices: no. Lo he hecho porque no sabía de qué manera lo quería hacer. No, ahora os tenéis que tener las consecuencias, porque esto acaba de empezar”.

María Patiño, sin embargo, sí afeó que Alejandra haya hecho algo que “no lo ha hecho nunca su abuela”, que es “echarle un pulso a la profesión”.