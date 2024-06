María Patiño habla alto y claro contra Terelu Campos en el nuevo ‘Sálvame’: “Estoy hasta los pies”

La entrevista de Terelu Campos en ¡De Viernes! de la pasada semana sigue trayendo cola. Este lunes se ha analizado todo lo que la presentadora y colaboradora televisiva contó en el plató de Telecinco desde Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN, y no han sido precisamente amables. Tanto como para llamarla “Pinocho” por todas las veces que falta a la verdad en sus declaraciones.

“Terelu se ha tenido que comer sus palabras, porque ha escupido para arriba y ha despreciado a una persona como Isa Pantoja en el programa donde nosotros trabajábamos (Sálvame) diciendo que era de quinta división. Y al final, una persona, una madre, se tiene que morder la lengua, porque nadie es de quinta división” señalaba María Patiño. De esta forma, comparaba a Isa con Alejandra Rubio, quien a sus 24 años no ha acabado ninguna clase de estudios, y se dedica a vivir de la televisión y las exclusivas.

En concreto, los colaboradores pusieron el foco en cómo Terelu dio a entender que apostaba por la formación como actriz de Alejandra, porque su madre, María Teresa Campos, le veía madera. Obviaba así que en el pasado contaba que Rubio sería empresaria, y más tarde, que estaba centrándose en el mundo de la moda.

“Chabelita ha hecho lo mismo que Alejandra, pero luego ha reconducido su vida”, valoraba Kiko Hernández. “Todas las gilipolleces de Terelu las ha heredado Alejandra”, diría también el que fuese concursante de Gran Hermano.

“La parte que a mí más me maravilló de Terelu, que me imagino que nos estarás viendo, es el momento que explicas el porqué tu hija Alejandro hace una exclusiva. Esto es esto sí que es un histórico”, relataba Patiño, dando paso a un vídeo.

En las imágenes se trascribía cómo Terelu contó que Alejandra habría puesto en una balanza su privacidad “y entendió que ahora ya no está ella sola y tenía que pensar en esa personita que viene y en sacarla adelante”. “Me parece una opción muy responsable dejar de lado sus principios de cuanto su privacidad a cambio de tener un importante ingreso por si le faltase trabajo”, aseguró también la hermana de Carmen Borrego.

Patiño, contra Terelu

Tras esto, María Patiño cómo Ana Rosa Quintana afirmó que Alejandra Rubio no vive de las exclusivas, y “Terelu, como es lista, se agarró a esta afirmación. Pero no se agarra la incoherencias de Alejandra, que era lo que la profesión entera estábamos diciendo”.

Tras esto, Patiño se encendió. “Estoy hasta los pies de que Terelu me diga que gracias a las exclusivas de su familia yo existo y vivo. Hasta los pies. Porque entonces también digo una cosa, Terelu. Gracias a lo que dice Gustavo, gracias a lo que dice Mery, gracias a lo que dice Bigote, a los ex de tu hija. Las exclusivas van de todos”, finalizaba Patiño.

Kiko Hernández entonces aseguró que a sus hijas no les iba a leer más el cuento de Pinocho, sino que lo llamará Terelu, porque “estafas, engañas. Mentira es todo lo que está contando: mi hija no vive de las exclusivas, mi hija va a la universidad, mi hija, no sé cuántos. Es todo una trola. Es mentira”, sentenciaba el colaborador con dureza. Una afirmación con la que Patiño, a pesar de todo, no se sentía de acuerdo.