Kiko Matamoros y Víctor Sandoval, a gritos en el nuevo 'Sálvame' por Terelu: "Me va a dar un infarto"

El plató de Ni que fuéramos Shhh ha vivido este miércoles un momento de alta tensión. Kiko Matamoros y Víctor Sandoval se han enzarzado en una tremenda bronca, que ha acabado con la espantada de los dos, al más puro estilo Sálvame. Las aguas se han calmado gracias a la intervención de David Valldeperas.

Todo ha ocurrido cuando el programa presentado por María Patiño debatía sobre si la imagen de Terelu Campos se había visto afectada después de conceder una entrevista a De viernes tras conocerse que su hija, Alejandra Rubio, le hará abuela en los próximos meses.

La trama se ha convertido en la comidilla de todos los programas de televisión, incluido el de Canal Quickie. Hoy, Ni que fuéramos Shhh emitía las imágenes de Terelu llevando comida a su hija, enferma de covid. "Tupper de Potota para que no eche la pota", rezaba el rótulo del espacio.

Pues bien, las opiniones contrapuestas de Matamoros y Sandoval han acabado por dinaminar el directo. Los colaboradores han empezado a lanzarse improperios sin que Patiño pudiera hacer nada. "¡Que te calles!", le decía Matamoros a Sandoval, que se levantaba de la silla para quejarse a Valldeperas: "A mí no me grita".

Justo a continuación, la cámara enfocaba a Víctor ridiculizando a su compañero realizando gestos completamente despectivos por el pasillo, emulando a lo que parecía a un orangután. "Hay que tener muy poca capacidad de analisis y estar muy al margen de la realidad para decir que la aparición de Terelu en De viernes no le ha pasado factura", decía Matamoros, siendo interrumpido por Sandoval.

Movidote entre Kiko Matamoros y Víctor Sandoval 💥💥💥 #NiQueFuéramos26J pic.twitter.com/5lN844KLYw — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) June 26, 2024

Muy cabreado, el colaborador abandonaba su puesto mientras que Patiño abroncaba a Sandoval. "No puedo meterme la lengua en el culo después de que se metan conmigo", se justificaba mientras era abroncado por Patiño: "Sí puedes. Lo interesante de tu argumento es que escuches al contrario".

"Me voy a mi casa. No voy a aguantar las faltas de respeto de este tío", aseguraba Sandoval, al mismo tiempo que la Esteban intentaba calmar a Matamoros. "A mi estas amenazas, nada. Me estoy poniendo que me va a dar un infarto", continuaba quejándose Víctor.

Finalmente, Matamoros regresaba a su sitio y Valldeperas ponía orden, abogando en que se respetaran los turnos de palabras para que los espectadores pudieran captar sus opiniones desde casa de forma clara. "Ya os lo dije el otro día. Podemos debatir y discutir. Pero de uno en uno, por favor", decía muy serio el director.