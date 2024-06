¿Adiós a Miguel Ángel Muñoz en 'La Moderna'? César, en peligro tras un fuerte tiroteo en el Madrid Cabaret

Finalmente, ha sucedido lo peor que podía pasar en La Moderna. Un fuerte tiroteo en el Madrid Cabaret ha dejado la incertidumbre sobre el destino de César, el gerente del local que encarna Miguel Ángel Muñoz. Su enfrentamiento contra Marcel ha llegado a un punto de no retorno. Todo tras lo sucedido con Inés, quien quiso poner un muro de por medio con el gerente, la joven se ha visto envuelta en la refriega. Sin embargo, no es el destino de la aspirante a cantante el que preocupa.

El episodio ha terminado con la incógnita de qué sucederá con César, dado que él ha vivió un duelo de pistolas con Marcel. Tras matar a uno de los compinches, quedaba un cara a cara en el que el gerente consiguió que Inés pudiera huir con vida del cabaret. Mirándose fijamente, ambos esperaron cuál sería el primero que apretase el gatillo. La ficción muestra primeros planos en el que se ve a ambos disparar.

La escena vino a raíz del encuentro de César e Inés para aclarar las cosas. La cantante ha visto su carrera perjudicada por el amor que profesa al gerente. Inicialmente, ambos iban a fugarse a América, pero a la joven le propusieron participar en una opereta, lo que provocó que decidiese permanecer en Madrid. Sin embargo, los exsocios de César, con Marcel a la cabeza, decidieron utilizarla a ella como manera de castigar al gerente.

Por ello, envenenaron la copa de champán de la mujer, quien bebió lejía, provocando que su garganta quedase gravemente dañada y su carrera corra el riesgo de finalizar. De hecho, su representante rescindió su contrato para la opereta. Herida por lo sucedido, la mujer quiso rechazar completamente el amor que siente por César. “Yo te quiero, pero eso lo complica todo. No puedo estar contigo”, dijo sincera antes de que comenzase el tiroteo.

Inés logró escapar por la puerta de atrás justo antes de que César matase al compinche. “Esto no tenía que acabar así”, expresa el personaje interpretado por Daniel Holguín. “Y no tiene por qué ser así. Sal de aquí y deja que hagamos nuestras vidas”, le responde César. “Sabes que no puedo. Uno de los dos saldrá de aquí con los pies por delante”, dice antes de recordar la traición del gerente, al entregar a sus exsocios a la policía.

Miguel Ángel Muñoz en 'La Moderna'.

Ambos caen al suelo y queda la incógnita de cuál de ellos ha muerto, dado que en el propio avance que se muestra al final del episodio, se sabe que uno de ellos sobrevivió. ¿Será el fin del gerente?

Toca recordar que Miguel Ángel Muñoz ya había dejado de grabar episodios de La Moderna para encargarse de la conducción de Pekín Express para Prime Video. Dado que el formato le exigía estar casi dos meses en Asia, era evidente que su personaje en la serie diaria de Boomerang TV debía desaparecer.

Daniel Holguín en 'La Moderna'.

Quedaba la incógnita de si su salida sería temporal o definitiva. Finalmente, ha sido en el evento del 30 aniversario de la revista GQ donde ha confirmado que tiene previsto retomar su presencia en el set. “Regreso a la serie La Moderna, que en pocos días comenzamos las grabaciones”, compartió a la revista Diez Minutos. Con lo cual, queda por ver si este tiroteo será la manera en la que su personaje desaparezca y ver cómo será su vuelta.