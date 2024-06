El emocionante discurso de Supremme de Luxe en ‘Tu cara me suena’: “Hay una deuda con las personas trans”

Supremme de Luxe y Paca La Piraña junto a Manel Fuentes en ‘Tu cara me suena’.

El programa Tu cara me suena está lleno de invitados este viernes, en el que celebra su primera semifinal. La presentadora María Gómez acudirá al programa para imitar a Rigoberta Bandini, y además, Palomo Spain acompaña a Raquel Sánchez Silva para emular a Ewan McGregor y Nicole Kidman en uno de los números de Moulin Rouge. Por si fuera poco, Supremme de Luxe, gracias a la casilla Trae a un amigo, tuvo a su lado a Paca La Piraña para recrear el videoclip de Absolutamente, tema cantado por Alaska y Sara Montiel.

Paca conoce bien el mundo del espectáculo. Y es que, más allá de su trabajo en Veneno y Vestidas de azul, en su juventud se dedicó al transformismo, y en la gira de El Hotel de Las Reinas lo ha dado todo con números que van de Chanel y SloMo a Salomé y Vivo cantando.

Estaba claro que el número sería delicioso, y así ha ocurrido. Ambas han tenido buena química en el escenario, y al acabar, han recibido un fuerte aplauso del público y del jurado. “Yo quiero primero saludarte, porque a Supremme la veo más a menudo”, le decía Lolita a Paca. “¿No me has visto en atresplayer?”, bromeaba la andaluza. “En atresplayer y en ‘atresmayer’”, le respondía la de Sarandonga. “Te admiro muchísimo, y además, has hecho una Sara para comerte, maravillosa, pero de verdad maravillos”, insistía la cantante y actriz.

En ese momento, Supremme de Luxe pedía la palabra, y dijo un pequeño discurso que no podía tener un día más propio para su emisión. Y es que este viernes 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGTBIQ+. “Cuando surgió este número y dije: a quién puedo traer, o sea, tiene que ser Paca. A ver si lo digo…” comenzaba, haciendo una pausa por la emoción.

“Yo estoy aquí cada semana y la gente se acostumbrada ya a verme y tal. Pero dentro del colectivo creo que tenemos una deuda muy grande con la letra T, con las personas trans. Porque esta gente ha sido la que las primeras que se pusieron detrás de una pancarta, abrieron el camino y gracias a eso yo puedo estar concursando, por ejemplo en Tu cara me suena”, expresaba Supremme de Luxe, consiguiendo un fuerte aplauso de todos los presentes.

“Muchas veces, la gente trans, gente con un talento como el de Paca, si no llegan a ir Los Javis de repente y le dan un papel en una serie, ella no puede mostrar ese talento. Porque esta mujer es una actriz como la copa de un pino, y si no llega a ser por ese golpe de suerte, nos lo hubiéramos estado perdiendo. Entonces para mí era muy importante que estuviera ella hoy aquí y dar ese espacio”, finalizaba.

Lolita cuenta una anécdota

Lolita Flores quiso, por su parte, apuntar cómo Lola Flores apoyaba a las personas trans. “Mi madre ha sido una de las fue una de las abanderadas con ese colectivo. Primero, porque las adoraba, porque en mi casa siempre han tenido las puertas abiertas y tú lo sabes”, contaba la cantante, dirigiéndose a Paca La Piraña.

“Yo he visto lo que pasaba las fatigas, las malas noches, las palizas, que las veía en el portal de María de Molina 5 cuando estabais ahí. Y realmente es de admirar. La gente ahora habla del colectivo LGTBI+, como se llame, como si fuese algo nuevo, y esto viene desde hace muchos años, de mucha fatiga, como tú has dicho, de mucha lucha”, finalizaba Lolita, antes de que sonase un tema de su hermana Rosario Flores para animar a todos.