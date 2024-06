La metedura de pata de Lolita en ‘Tu cara me suena’: cambia el nombre a una concursante tras imitar a Lola Flores

Queda muy poco para que se celebre la gran final de Tu cara me suena 11. Y es que el concurso que presenta Manel Fuentes, y que busca las mejores imitaciones de grandes artistas entre un grupo de famosos concursantes, celebraba hoy su primera semifinal.

Como es habitual, el presentador no se encontraba solo acompañando a los concursantes: Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Santiago Segura volvían a asumir las tareas de jurado para valorar el trabajo de los concursantes y sus actuaciones. Llevamos 12 galas, y ya todos los participantes son de sobra conocidos, pero esto no quita para que algún miembro del jurado meta la pata y se invente el nombre del que acaba de cantar.

El pulsador decidió que Julia Medina imitase a Lola Flores, y el reto tenía una magnitud importante. Y es que Lolita es hija de La Faraona, y estaría en primera fila atenta a cada nota y cada gesto, y valoraría de primera mano si su madre lo hacía igual.

El tema elegido fue La Zarzamora, con la actuación perteneciente a la película La hermana Alegría. Julia demostró lo gran artista que es, y hasta consiguió hacer un gran movimiento del mantón hacia el tramo final del tema. “Qué mal lo he pasado”, le admitía a Manel Fuentes una vez la canción llegó a su fin.

Lolita Flores aprovechó entonces para acercarse al lado de Julia. “Yo me he emocionado cuando te he visto salir, porque, de lejos, cuando has salido del clonador, te parecía muchísimo mi madre”, admitía la actriz y cantante. “Eres de Cádiz, tienes el acento, tienes la gracia. Imitar a Lola Flores es algo muy difícil, ni siquiera sus hijas, aunque lo quisiéramos hacer, sería imposible”, seguía diciendo Lolita.

"Enhorabuena, Silvia"

Y finalizaba: “Pero con el cariño, con la emoción, con las ganas, con el respeto, y con lo bien que has movido ese abanico y ese mantón, con tanto arte, que de verdad, de verdad: enhorabuena Silvia”. Julia Medina no quiso sacarle de su error en ese agradecimiento, pero Lolita pronto se dio cuenta de su metedura de pata.

“¡Uy, Silvia! ¡Por qué te he llamado Silvia!”, se reía Lolita. Manel Fuentes le preguntaba la razón de su equivocación. “Porque estamos nerviosas, ha sido un momento de emoción”, justificaba la concursante, que añadía: “Yo me llamo como tú quieras, Lolita”. La hermana de Rosario recogía entonces el guante: “Julia, y desde ahora, te vas a llamar Julia Flores Flores Flores Flores Flores Flores Flores”.