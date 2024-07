Joaquín Prat frena a Alessando Lecquio por lo que dice sobre Terelu Campos: "No te benefician esos comentarios"

Al igual que Ni que fuéramos Shhh, desde Vamos a ver han comentado con mucho detalle cómo fue la entrevista de Carlo Costanzia en ¡De Viernes! el pasado 28 de junio. Se trataba de sus primera entrevista en televisión desde que se conoce su futura paternidad, y además, contó con la presencia de su suegra, Terelu Campos, como colaboradora del espacio.

Alessandro Lecquio ya ha demostrado muchas veces no tragar a Carlo ni a su pareja, Alejandra Rubio. Por eso, hoy ha dicho: “Siempre se ha dicho que los niños vienen con un pan bajo el brazo, pero este a la abuela le va a traer toda una panadería”. Y destacó algunas incongruencias por lo visto en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona respecto a lo que habían contado los protagonistas en el pasado.

“El otro día Terelu dijo que solo había visto a Carlo un par de veces y delante de gente, pero Carlo dijo todo lo contrario el viernes y con ella delante, que seguía hinchada de felicidad”, sentenciaba.

Joaquín Prat le quería corregir una palabra: “Henchida”. Pero Lecquio no había cometido un error: había elegido esa palabra a propósito, y así, insistió: “Bueno, hinchada también, estaba hinchada también”.

Prat, en tono conciliador, volvía a corregir al italiano: “Henchida”. “Yo la he visto un poco hinchada”, volvía a comentar Lecquio, que tuvo que ser frenado por el presentador del matinal. “No, por favor, ya, por favor, es que no te benefician esos comentarios”, le cortaba con contundencia.

Según parecía, Joaquín Prat no está dispuesto a dejarle pasar comentarios hirientes en este sentido, tal como ha hecho en momentos anteriores. “El otro día te pasé un comentario de ese calibre y ya no, por favor”, le pedía.

"Son sinónimos"

“Henchida, vale henchida, pero henchida e hinchada pueden ser sinónimos”, se intentaba excusar el judoka. “No, henchida. Ella está feliz, pero está feliz por su hija. Y está al lado con un señor en plató al que solo ha visto a dos veces y que ha dejado embarazada a su hija al mes y medio de relación. ¿Y qué hace Terelu? Pues capear como puede”, defendía el presentador a su compañera, reprendiendo todos los comentarios de Alessandro.

En la intervención de esta mañana, el que fuese marido de Antonia Dell’Atte también quiso responder a Carlo por llamarle “cansino”. “Podría darle mil respuestas, pero la verdad es que me da un poco de pereza y mi trabajo es comentar. Yo entiendo que el hijo de Mar Flores me tenga inquina y hable de mí desde el rencor, pero también lo está haciendo desde el desconocimiento y yo sería el último en explicarle la historia de su madre”, aseguraba.

Y terminaba: “Sigue sin entender que nosotros no criticamos el recurso a la entrevista, simplemente pusimos sobre la mesa las evidentes contradicciones”.