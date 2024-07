Ramón García se rompe en ‘En compañía’: “Luchemos entre todos para acabar con la violencia machista”

El fin de semana ha dejado varias víctimas por violencia machista. Un asunto que se ha abordado en todos los informativos nacionales, y también en programas de actualidad. Algunos lo han hecho desde el prisma informativo, y otros, como En compañía, de Castilla-La Mancha Media, donde su presentador, Ramón García, ha alzado la voz para cambiar las cosas.

Así, durante la entrega de este lunes, al hablar de Cuenca, Ramón ha querido mandar “un abrazo solidario lleno de cariño en nombre de todos los que hacemos este programa a la gente de Las Pedroñeras, en Cuenca”. “A fecha de hoy todos saben lo que ha pasado ahí. Pero ha sido un fin de semana terrible. En Cuenca, la madre y los dos niños asesinados vilmente. En Granada, una madre y su hija, y en Fuengirola, otra mujer. Yo ya no sé qué decir”, lamentaba, visiblemente emocionado.

Así, García recordó que en los ocho años que lleva al frente de este magacín ha tenido que “hablar tantas veces de esto, y estoy francamente sobrecogido, como lo estarán ustedes” por todo lo que ha pasado y “cómo han sido las muertes”. “Algo no estamos haciendo bien”, advertía.

“En la sociedad de la que todos formamos parte, algo no estamos haciendo bien”, insistía. “No es que no avancemos, vamos a peor. Se siguen matando mujeres, se están matando niños. En lo que van de año llevamos 19 mujeres y 9 menores, asesinados. Año 2024. Algo no funciona”, y añadía: “Algo no va bien”.

A pesar de su discurso, Ramón García reconocía que este lunes no era el momento de pensar en los cambios que hay que hacer en el conjunto de la sociedad, “sino mandar un abrazo enorme a esas familias, a esos amigos, a esos vecinos. Y como esta noticia también ha caído en esta tierra, en Cuenca, en Las Pedroñeras”.

“Un humilde pésame”

Antes de cambiar de tema, el que será el conductor de la próxima temporada del Grand Prix del Verano ha destacado cómo en “viendo los informativos se me saltaban hasta las lágrimas. Es un humilde pésame, pero muy sentido”.

Y terminaba diciendo: “Por favor, luchemos entre todos por acabar con la violencia machista, que mata mujeres, que mata niños. Un esfuerzo por acabar con ello y no hablar de esto año tras años”.