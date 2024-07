Santiago Segura pone fecha y nombre a la nueva película de ‘Torrente’ en su visita a ‘El Hormiguero’

Una temporada más, y ya van cuatro, Santiago Segura se ha convertido en el último invitado de El Hormiguero. “Ya es un clásico, acabamos siempre contigo y con la película del verano”, introducía Pablo Motos dándole la bienvenida al cineasta, que iba a promocionar Padre no hay más que uno 4. “No la he visto” admitía el presentador, unas palabras que enfadaron cómicamente a Segura. “La de Will Smith sí la viste y le preguntaste cómo rodasteis tal escena”, le soltaba Santiago.

“La iba a ver, pero me tenía que acostar. Vi un trocito”, se justificaba Pablo, que comenzó a preguntarle cosas sobre el rodaje. En la cinta, por ejemplo, sale Antonio Resines, y el veterano cineasta no quería pasar por vestuario, y quería llevar su ropa de casa. “Él es muy cómodo, estaba como mosqueado”, bromeaban con el que antaño fue colaborador de El Hormiguero.

Pablo Motos también le preguntó si es cierto que Antonio Resines va a los estrenos, se hace la foto y no que queda a la película. “Sí,” le reconocía Segura, que no se toma a mal el gesto porque “lo hace en todas las películas”. En defensa del actor, Santiago añadió otros nombres de personas que haría lo mismo, como Jesús Bonilla o Enrique Cerezo, que van a los estrenos, se hacen las fotos “y luego se van a cenar”.

Tras hablar largo y tendido sobre la nueva película, que llega a cines el próximo 27 de junio, Pablo Motos lanzó una pregunta directa: para cuándo otro Torrente. “Llevo dos años y medios o así escribiendo. Yo creo que el año que viene la ruedo”, apostaba el cineasta, ganándose los aplausos del público.

“Te digo lo que me inquieta. Soy de los que te digo: tío, haz otra Torrente. Es ficción, por cierto. Si algo es políficamente incorrecto, o es homófobo, o es racista, es ficción. Hay un problema bastante asqueroso con la autocensura. ¿Vas a ser valiente o te va a cortar el qué dirán?”, quería saber el valenciano.

'Torrente, presidente'

“Yo no me considero valiente, es lo que he hecho siempre. Se te ocurren paridas, cosas que a la gente le va a hacer risa o le va a chocar. He esperado que mis hijas sean más mayores, para cuando nos echen de España”, bromeaba Segura. “Sinceramente sigo pensando que los españoles somos unos cachondos y con mucho sentido del humor”, añadía. Motos quiso saber si tenía título en mente, y el invitado lo confirmó: se llamará Torrente, presidente.