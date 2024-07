Pablo Motos hace suya una frase de Pedro Sánchez para meterse con Santiago Segura: “Eso es fango”

La complicidad entre Pablo Motos y Santiago Segura traspasa la pantalla. Este lunes, el cineasta acudía a El Hormiguero a promocionar su nueva película, Padre no hay más que uno 4, y durante un buen momento de la charla aprovecharon para lanzarse dardos el uno al otro.

“En la película te pones pelo”, lanzaba Pablo a su compañero, que recogía el guante. “Te lo digo en serio. ¿Me meto yo contigo y con el Monaguillo que vais a poneros pelo?”, quería saber Santiago. El presentador aseguró que él no se pone pelo. “Que me lo ha dicho el Mona, pero no pasa nada. No se nota”, le aseguraba el actual jurado de Tu cara me suena.

Pablo Motos se intentó defender, y lo hizo usando una frase que se ha hecho popular por Pedro Sánchez. “Eso es fango”, le decía a Santiago Segura, que se rio de la situación y habló de la “máquina de fango” que el presidente del Gobierno asegura que se ha usado para hablar de su mujer Begoña Gómez.

La conversación sobre pelo no acabó ahí: Pablo Motos le preguntó si la peluca que usa “es vieja y la sacas de un cajoncito”. “Está en un arca… No. La vamos renovando. Es de pelo. La peluca de lana no la recomiendo en verano”, bromeaba el intérprete.

Para Santiago Segura la forma en la que le trata como le trata cuando va como invitado, a pesar de que ya es Infinity y hasta tiene una silla especial. Y así, admitía estar “celosón” de Will Smith.

"Es una falta de respeto"

“Will Smith habla español. Yo también. Te dice: voy a cantar un poquito. Yo también. A Will le dices: Contigo es más que un programa, le dices cosas bonitas, a mí me hablas de la peluca. ¿Huele ya la peluca? Es una falta de respeto”, le atacaba.

Es más, al inicio del programa ya atacó a Pablo por no haber visto su película antes de la entrevista y sí la del actor de Hollywood, al que hasta le preguntaba por cómo se llevaron a cabo determinadas escenas.

Continuando con la historia de su pelo, Santiago reconoció que hace “30 años” que no va a la peluquería. “Dije: Me estoy queando calvo, que se jodan los peluqueros”, aseguraba. Y añadía que si se lo cortan es, por ejemplo, cuando va a programas como El Desafío, y le preguntan si quiere cortarse las puntas.