Santiago Segura desvela en ‘El Hormiguero’ cuál ha sido el peor cameo de la saga ‘Torrente’

Este lunes terminaba la temporada de El Hormiguero, y el encargado de poner el broche de oro a la aventura ha sido Santiago Segura. En esta ocasión asistía como productor, director, guionista y protagonista de su nuevo largometraje, Vacaciones de verano, que se estrena este 6 de junio. Como es habitual, acudió con una camiseta promocional, por lo que Pablo Motos lo definió como un genio del márketing. De hecho, Segura jugó con cómo, a partir de hoy, todo el equipo se iría de vacaciones de verano, para decir una vez más el título del largometraje.

La charla entre ambos fue muy distendida, y llena de pullas mutuas. “¿Cómo se te ha ocurrido este título tan original? ¿Tu próxima película se va a llamar Navidades en diciembre?”, bromeaba el presentador valenciano, y Segura le daba la razón. “Eres un tío listo, por eso tienes un programa”, le respondía, explicando que a finales de año llegará a los cines La Navidad en sus manos, donde hace de Papá Noel. Motos quiso saber cuántas películas hacía al año y Segura le decía que dos. “¿Y tú, cuántos programas haces al año?”, cuestionaba con Sorna el invitado, a lo que Motos le respondía que 161.

Esta nueva película, de la que se vio el tráiler, es una nueva comedia familiar que no tiene nada que ver con la saga Padre no hay más que uno ni A todo tren. “Si la veis se nota que es diferente, porque hago de espabilado”, aclaraba Segura. En la cinta aparecen hasta 20 niños, porque es algo que reclama este tipo de cine. “Y las de Marvel son superhéroes con capa. Son géneros. Si haces una del oeste hay gente con sombreros y caballos”, aclaraba con humor.

Según contó, a Santiago le dicen mucho que “hace cine para ponerse pelucas”, y él dice “sí, por qué no. Si me pongo peluca y me veo bien déjame vivir”, pedía el cineasta, mientras que Pablo Motos laureaba su “calva ahuevada”. Sobre las pelucas que ha usado, Santiago explicó que no las tiene en casa, sino en la productora, lo que rompió una fantasía de Motos que se lo imaginaba acariciándolas los domingos.

De todos los jóvenes actores con los que ha trabajado, Santiago destacó a Daniela Pintado, que “es impresionante”, y que como era su primera película “puede mirar a cinco lados distintos diciendo una sola frase, pero en la película no se nota”. “Me llamaba papá koala, y decía yo soy bebé koala. Y mi hija empezó a decirme: papá dile que no eres su padre”. En concreto, se estaba refiriendo a su hija Sirena, con la que ha trabajado por séptima vez. Pablo Motos le preguntó si, dado que ya tiene 15 años y ha entrado en la adolescencia, le da vergüenza que sea su padre. “Yo siempre he dado mucha vergüenza. Ser hijo mío es una vergüenza”, bromeaba.

La charla continuó con Segura recordando uno de sus primeros trabajos, como cliente sorpresa para la SEAT. “Es el trabajo más absurdo que he hecho de mi vida. No sé si se puede llamar rata, chivato. Me mandaban a los concesionarios para intentar comprar el nuevo modelo, hacía unos cuestionarios. Si el vendedor lo había hecho bien y me había tratado bien le daba 5.000 pesetas, si no le reportaba a la compañía”, aseguraba.

Sobre los actores que han trabajado en sus largometrajes, Segura habló de Cañita Brava, quien todavía le llama pidiendo una nueva entrega de Torrente. “Me emociona mucho”, dijo sobre el artista surgido del programa El Semáforo. Y contó cómo hace no mucho estuvo en su casa y se puso a hacer deporte, y su hija Sirena se puso a hacerlo también porque “le sigue el rollo a todos los frikis”. Y, preguntado por las hormigas, desveló que el peor cameo de toda la saga Torrente es el que hizo Íñigo González, de Gran Hermano. “Fue terrible, le mando un saludo que lo intentó hacer lo mejor posible”, aseguró.

Segura no se fue una vez terminó la entrevista, sino que se quedó para la última tertulia, en la que intervinieron Marron, Luis Piedrahita y El Monaguillo. Y entonces se desveló que este último también aparece en Vacaciones de verano, si bien esto debía ser una sorpresa.

