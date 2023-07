Santiago Segura pone punto final a la temporada de 'El Hormiguero' tras sus escándalos con Hacienda

Iba a ser su última semana. Después de una temporada de éxitos en audiencia, El Hormiguero se despedía con una gran traca final. Los cantantes Maluma o Bizarrap y los políticos Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo cerraban la temporada de 2022/2023. Pero ha habido un cambio de última hora: en lugar de dar carpetazo, se ha alargado el desenlace.

El motivo ha sido la recepción de un invitado clásico. Santiago Segura, actor y director español, visita este formato, al que suele acudir. El motivo es el estreno de 'Vaya vacaciones', su última película. Junto a Leo Harlem protagoniza Vacaciones de verano, otro previsible pelotazo estival como sus últimas películas de la saga 'Padre no hay más que uno' o de 'A todo tren', que tienen la firma en el guión de Marta González de Vega.

Santiago Segura ha sido el culpable de que El Hormiguero añadiera un capítulo más en sus meses de tertulias y charlas, por donde han pasado grandes celebridades españolas y extranjeras. De hecho, el espacio de Trancas y Barrancas se ha erigido como un pilar fundamental en la parrilla de Antena 3. Es el programa más visto de la televisión en nuestro país, y raro es el día que no se posiciona en lo más alto del ranquin. Esta temporada la cierra con un promedio del 16,7% de share y 2.391.000 espectadores, según datos de Kantar Media ofrecidos por la consultora Dos30'.

¡Último programa! Hoy cerramos la temporada 17 con la visita de nuestro gran amigo ¡@SSantiagosegura! Viene a presentarnos “Vacaciones de verano”, su nueva película que llega este jueves a los cines #SeguraEH pic.twitter.com/6CTPcTRWGl — El Hormiguero (@El_Hormiguero) July 3, 2023

Considerado un 'amiguete' del programa (apelativo que le gusta utilizar al propio Segura para definir a su gente más cercana y nombre de su productora), el famoso autor de Torrente y personaje fundamental de filmes como El día de la bestia o Isi/Disi, acude a partir de las 21.45 horas para hablar de esta última creación, que trata de dos padres divorciados que se llevan a sus hijos de vacaciones al mismo hotel donde ellos trabajan.

Otra comedia de enredos marca de la casa que viene precedida por un giro de guion en la vida de quien fue colaborador del programa. Recientemente, Santiago Segura ha tenido varias trifulcas virtuales debido a sus problemas con el herario público. Hace una semana, se hizo pública una sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a la productora de la que es dueño Segura a pagar más de 827.000 euros a Hacienda.

[Marta González de Vega, la guionista más taquillera: "Dame una sala llena y quédate los premios"]

La Audiencia Nacional, que desestimaba un recurso interpuesto en 2019, consideraba que existía un "doble aprovechamiento fiscal de una misma pérdida" en la declaración del impuesto de sociedades del periodo 2010 y 2011. Así, el director aceptaba la decisión y reconocía que el origen del problema radicaba en "un desacuerdo en la interpretación de la norma". Incluso, dejó claro que "el hecho de no haber multa" demuestra que no buscó sacar beneficio de forma irregular.

Aun así, no tardaron en llegar las críticas. Santiago Segura fue víctima de las llamas tuiteras, que compartieron la resolución y aprovecharon para menospreciar su labor detrás de las cámaras o su forma de actuar con respecto al dinero, después de obtener millones de espectadores por sus largometrajes.

El jueves que viene estrenamos en todos los cines! (Bueno, en muchos, pero vosotros me entendéis ;)

“Vacaciones de Verano”!!!!

6 de Julio https://t.co/fgdFjwXYBa — Santiago Segura (@SSantiagosegura) June 29, 2023

Uno de los más sonados fue el bronco intercambio de mensajes con Antonio Maestre. El periodista le llamó "listo" mientras publicaba un tuit antiguo del director en el que decía que sólo tributaban "los tontos". Segura contestó inmediatamente, contestando a Maestre a través de un tercero, justificando que "son los asesores fiscales los que hacen las declaraciones a Hacienda, el hecho de no haber multa ya te indica que es un desacuerdo en la interpretación de la norma" y lanzando la pulla al periodista al calificarlo de "ponzoñoso y amarillista".

Maestre contratacó ordenando que se callara y pagara. El cineasta repondió tajante: "Pagaré si me corresponde, como he hecho toda la vida; ahora, lo de callarme lo veo más difícil y menos porque lo diga un chulo perdonavidas como tú". Y la cosa fue a más. Ambos se reprocharon el tono, se amenazó con una denuncia y terminaron cordialmente. "No pretendía ofenderte. De hecho, te pido disculpas por mi tono. Creo que tú tuit era muy descalificador y agresivo. Pero la forma de actuar no debe de ser nunca el 'y tú más'. En ningún caso. No te conozco personalmente y no tengo ningún interés en ser tu 'enemigo'. Un saludo", zanjaba Segura.

[Segura: "A veces creo que quiero morir haciendo cine, pero otras pienso en lo bien que se debe estar en una isla"]

También la tuvo, más breve, con el actor Willy Toledo. El compañero de profesión le afeó su comportamiento con el dinero. "Lo tiene todo y le sobra todo, pero no es suficiente y quiere más. La codicia", apuntaba el intérprete, acostumbrado a meterse en jardines virtuales y reales que se ha quejado por haber dejado de recibir llamadas para trabajar.

Segura también recogió el guante y soltó: "Mi admiración a este señor como actor es infinita, como persona no tanto. Te enseñaría un mensaje de wasap suyo agradeciéndome que denunciara en televisión el veto laboral que sufría… para ahora decir, por un titular que ha leído (en la misma prensa de la que tan poco se fía en otras ocasiones) que llevo ‘años robando a España’. En fin…", expresaba.

Sigue los temas que te interesan