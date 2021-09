Quién es Alicia Borrachero, la actriz que va hoy a ‘Pasapalabra’ (y recordarás de ‘Periodistas’)

La actriz Alicia Borrachero se colará las próximas tardes en nuestras casas. Y es que desde este último martes de septiembre participará, en calidad de invitada, en el concurso Pasapalabra, el cual presenta Roberto Leal en las tardes de Antena 3.

El programa dará la bienvenida a nuevos concursantes, tras entregar el bote del rosco en la jornada de ayer a Sofía Jiménez. Junto a Alicia Borrachero estarán como famosos invitados el periodista Jalis de la Serna, la actriz Elia Galera y el humorista Iñaki Urrutia.

Alicia Borrachero nace en Madrid en 1968, y se forma en Artes escénicas e interpretación. En televisión la conocimos en pequeños papeles en series como Hermanos de leche, y también intervino en películas como La lengua asesina. Su primer gran trabajo, que le hizo ganar una gran popularidad, fue la serie Periodistas, donde interpretó a la periodista Ana Ruiz, de gran carácter. Más tarde la vimos en otra serie igual de exitosa, y que estuvo aún más en antena: Hospital Central, donde interpretó a Cruz Gándara.

En la actualidad está en la obra Las Criadas, de Jean Genet, junto a Ana Torrent y Jorge Calvo. Se trata de una adaptación del dramaturgo Paco Becerra dirigida por Luis Luque Velasco.

Además de numerosas obras de teatro, se puede mencionar las series La embajada, Bajo Sospecha, Tiempos de guerra y la película de Netflix Días de Navidad como algunos títulos de su filmografía.

Se puede destacar que Alicia Borrachero pudo trabajar en la mítica serie Farmacia de Guardia, tal como contó a BLUPER en una entrevista. “Antonio Mercero me estaba viendo para ser la hija de Concha Cuetos, pero yo no era rubia. Así que me tiñeron y me pusieron unas lentillas azules. ¡Imagínate! Aquello no fue para adelante. Eva Isanta hizo un trabajo espectacular y yo luego hice un cameo”, recordaba.

