La reacción de Orestes en 'Pasapalabra' tras la hazaña de Rafa Castaño y ni siquiera poder jugar el rosco

Rozando las doce de la noche, Rafa Castaño hacía historia de la televisión este jueves al convertirse en el ganador del mayor bote de Pasapalabra, con un premio de más de 2,2 millones de euros. Sin duda, toda una hazaña al haber completado el rosco del tirón, siendo su última letra la Z.

Roberto Leal se llevaba las manos a la cabeza tras gritar: "¡Correcto!", y darse cuenta de que Rafa Castaño se había convertido en el ganador del bote tras acertar todas las preguntas, dejar a Orestes fuera del concurso y sin la posibilidad de ganar el premio.

Rafa y Orestes se habían convertido en la seña de identidad del programa de Antena 3, por ello, más de un 36% de la audiencia no se quiso perder el gran duelo final, que se había cebado durante toda esta semana.

Totalmente sorprendido, Castaño no se podía creer lo que había conseguido y, cuando la cámara enfocaba a Orestes, se podía ver cómo no dudaba en aplaudir a su compañero y amigo. "Enhorabuena tío, esto es brutal, increíble", se podía escuchar de la boca de Barbero.

Tras la lluvia de confeti, el presentador les preguntaba cómo estaban viviendo ese importante momento. "Los dos nos lo merecíamos igualmente, más allá del estudio que cada uno ha hecho. Una parte de mí siente que pasara lo que pasara iba a ser injusto. Orestes ha demostrado aguantar muchísimo, ha estado mucho más tiempo que yo. No solo ha sido un rival, también el mejor compañero. Yo siempre diré que es el mejor tío que ha pasado por aquí", comentaba Rafa, a lo que añadía que se habría "alegrado mucho" si el bote se lo llevaba Orestes.

En ese momento, Barbero aprovechaba para bromear sobre lo sucedido, y es que Castaño no le había dado la posibilidad de responder ni una sola palabra. "Esto es inapelable. Si es que ni he jugado, o sea", apuntaba entre risas.

Además, ha querido dedicarle unas palabras al presentador con el que está muy unido. "Tienes el respeto de toda España y aun así tratas a todas las personas de una forma especial. Has tenido mucha paciencia conmigo, me lo he pasado genial", aseguraba. Asimismo, no ha dudado en confesar que "en un tiempo prudencial" volvería al programa "dependiendo de cómo esté mi vida en ese momento".

Por último, el periodista sevillano aseguraba que este programa "es así" y que "cualquiera se lo merecía". "He renunciado a muchas cosas para estar aquí. Espero que vuelvas y que te lleves lo mismo que yo, te lo mereces", sentenciaba el ganador.

Este momento pasará a la historia de la televisión



Rafa arrasando en el bote de #PasapalabraBote sin dejar a su compañero Orestes participar.



M A R A V I L L Apic.twitter.com/zHh0wYk3dc — M 📺 (@casasola_89) March 16, 2023

