La Guardia Civil cree que José Luis Moreno falseó firmas y usó una empresa 'fake' al contratar con TVE

La Guardia Civil sospecha que el productor de televisión José Luis Moreno falsificó una firma en representación de una empresa tapadera, para sortear la prohibición de contratar con RTVE en el año 2017.

Así lo hace constar la Benemérita en un reciente informe enviado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que mantiene investigado a Moreno por los supuestos delitos de estafa, asociación ilícita y blanqueo.

En dicho documento, de 28 páginas y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Guardia Civil solicita al juez que ordene una prueba caligráfica para desentrañar si aquella firma fue falsificada por el productor.

En el año 2017, Radiotelevisión Española acordó con las empresas Integral Mundox Producciones SL y Amiguetes Entertainment SL la grabación de la serie Aquí mando yo y punto... com. El acuerdo tenía un valor de 6.299.106 euros más IVA (es decir, un total de 7.621.918 euros).

La primera de estas dos compañías tenía como representante a Raúl Pontvianne y la segunda era propiedad del actor Santiago Segura, protagonista y director de, entre otras, la saga Torrente.

No obstante, la Guardia Civil subraya en su informe que la firma de Pontvianne que aparece en el contrato con RTVE no es suya y es muy similar a la grafía del productor y ventrílocuo. En aquellas fechas, José Luis Moreno no podía firmar contratos con la corporación pública, ya que tenía deudas con Hacienda.

"La firma que se le atribuye a Raúl Pontvianne en nada se asemeja a la que estampa en los documentos oficiales, como su DNI, y se parece, sin embargo, a la que suele hacer José Luis Moreno", reza el informe de la Guardia Civil.

"Observando la firma estampada, en el lugar donde debería aparecer la firma de Raúl Pontvianne como representante de Integral Mundox SL, se aprecia una rúbrica que nada tiene que ver con la que Pontvianne realiza, lo que indica que este contrato no fue suscrito por el representante legal de la sociedad", añade el dosier.

Según la Guardia Civil, sólo una de las firmas que figura en el contrato fue realizada por Pontvianne; la del último folio. Además, los agentes subrayan que, en las cuentas de 2015-2016, el objeto social de Integral Mundox SL era la "compraventa de bienes inmobiliarios".

"Parece ser que el contrato inicial suscrito con RTVE (...) fue firmado por José Luis Moreno y sólo la última hoja, por el verdadero representante de la sociedad Integral Mundox, Raúl Pontvianne, por lo que los directivos de RTVE debían tener conocimiento de que la persona física que se encontraba tras la productora era José Luis Moreno y no Raúl Pontvianne, que figuraba sólo documentalmente", concluye el informe.

Alertas

Miembros del Comité de Audiovisuales de RTVE alertaron de la contratación de estas dos empresas. Juan Guía García, director económico financiero de RTVE, y María Dolores Villar Guzmán, responsable de la Asesoría Jurídica, avisaron de que Integral Mundox había modificado su objeto social hacía poco tiempo. Antes, se dedicaba a la exportación de alimentos, bebidas y tabaco. También pusieron en duda su "solvencia técnica".

No obstante, Eladio Jareño, director de TVE, avaló la profesionalidad de los impulsores de Aquí mando yo y punto...com y aprobó el contrato. La serie era, según figura en la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, una "tragicomedia" de 26 capítulos de 36 minutos de duración.

Pero en septiembre de 2018, RTVE envió un burofax a ambas empresas, en el que "manifiestan su intención de disolver de forma unilateral el contrato suscrito debido a los continuos retrasos y los incumplimientos contractuales de las productoras [Amiguetes e Integral Mundox]".

Asimismo, el informe de la Guardia Civil también señala que José Luis Moreno habría presentado carteles "supuestamente ficticios" con producciones que aparecían atribuidas a Integral Mundox. Todo ello, con el objetivo de simular una trayectoria en el ámbito de la producción audiovisual que esta empresa no tenía.

"Son carteles promocionales, supuestamente ficticios, que José Luis Moreno presentó a RTVE para aparentar experiencia en el mundo audiovisual y acreditar solvencia técnica que le exigían para la firma del contrato de 6,3 millones de euros aprox.", relata la Benemérita.

"Según se ha podido comprobar a través de fuentes abiertas de internet, no hay constancia de la existencia de estas series y producciones", añade.

'Operación Titella'

Por el denominado caso Titella —que significa marioneta en catalán, dado que José Luis Moreno es ventrílocuo—, el productor de televisión fue detenido por la Guardia Civil en 2021.

Una de las ramas de este caso se centra en la supuesta estafa cometida por Moreno contra el empresario argentino Alejandro Roemmers, que fue su socio en la producción de la serie Glow & Darkness, una suerte de Juego de Tronos ibérico basado en la vida de San Francisco de Asís.

La serie contó con actores de la talla de Joan Collins, Jane Seymour y Eduardo Noriega, pero nunca se llegó a emitir porque se interrumpió en el proceso de postproducción.

Además de Moreno, la Benemérita detuvo a otras personas en la Operación Titella. Los agentes, en sus informes, dividen la estructura criminal en dos organizaciones. Una, coliderada presuntamente por Moreno, que se habría dedicado al fraude bancario y al blanqueo. Y otra dedicada, supuestamente, al lavado de dinero procedente del narcotráfico.

En otro de los últimos escritos presentados por la defensa de Moreno en la Audiencia Nacional, adelantado por EL ESPAÑOL, el productor de televisión rechazaba todas y cada una de las acusaciones, además de cargar contra los informes de la Guardia Civil que, una y otra vez, le señalan. Y lamentaba que el juez del caso Titella colabore en la "destrucción de la vida de un inocente".

Tal y como avanzó este diario, Moreno solicitó al juez que le devolviese su pasaporte y le permitiese tener tarjeta de crédito para viajar a Reino Unido, donde asegura que grabará una nueva serie, dado que mantiene "conversaciones muy avanzadas con un fondo de inversión internacional". No obstante, en un reciente auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado Ismael Moreno se lo ha denegado.

