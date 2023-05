Bildu defiende sus listas con asesinos porque no incluyen a corruptos como el PSOE y el PP

El viernes 12 de mayo, Bildu arrancó la campaña de los próximos comicios autonómicos y municipales como cualquier otro partido. Se colgaron carteles, se anunciaron mítines y se hizo público un vídeo electoral en el que se animaba al abrazo, a combatir el futuro con este gesto que durante la pandemia se convirtió en un deporte de riesgo.

Sin embargo, ese gesto amable pronto ha quedado eclipsado por otra realidad: Bildu lleva en sus listas para el 28-M un total de 44 personas que fueron condenadas por pertenecer a ETA, siete de ellas con delitos de sangre a sus espaldas.

Este hecho se ha convertido en el tema principal del primer fin de semana de campaña, con el PP e incluso algunos barones del PSOE achacando a Pedro Sánchez que pacte con el partido vasco en el Congreso de los Diputados. ¿Y qué opina el protagonista, Bildu, de todo esto? Pues que es un debate "estéril" impuesto desde Madrid y que, por lo menos, ellos no llevan "imputados por corrupción" como sí hay en las listas de las otras formaciones.

‼️ Sacan RUIDO para no hablar de soluciones. Sacan ruido para que los de siempre sigan haciendo lo de siempre.@OskarMatute: «Ya han conseguido traer a Euskal Herria lo peor de la política de Madrid: ruido, debates estériles y trifulcas que no aportan nada a la ciudadanía». pic.twitter.com/AIymBk5rF8 — EH Bildu (@ehbildu) May 12, 2023

A lo largo de estos dos días, sus máximos dirigentes han tratado el asunto, pero sin dedicarle un espacio central. Su coordinador general, Arnaldo Otegi, denunció el domingo un ataque contra el proyecto de la coalición soberanista "con lo peor de las cloacas, de las mentiras, de las fake", alentando a unos resultados "muy importantes".

"Estoy absolutamente seguro de que el 28 de mayo vamos a ser muchos más que los de las élites económicas, las cloacas del Estado, el Estado profundo y todos aquellos que quienes les hacen la comparsa quisieran que fuéramos", señaló, sorteando hablar directamente de la cuestión. "Aquí, con total irresponsabilidad, compran los marcos de la extrema derecha y exigen nuestra ilegalización. Tiran la piedra y esconden la mano", afirmaba, después de haberse negado unos días antes a hablar del tema.

No es normal, decía Otegi, "ni patriótico, ni abertzale" trasladar a "este país" lo "peor de la política, lo peor de la cloaca, todo lo que tiene un interés en que no hablemos de soluciones y que este pueblo avance". Alegó, remarcando: "A la política vasca se viene con las irresponsabilidades dejadas en casa". Los candidatos de otras formaciones, sentenció, "prefieren el barro que el debate político de altura. Euskal Herria y los vascos no nos merecemos esa degradación de la política".

Con este enfoque encaró Oskar Matute el inicio de la campaña. El portavoz en el Congreso calificó el sábado de "ruido" todo lo que rodea a los comicios. "Detrás de este ruido y la escenificación de trifulcas solo hay una cosa: quieren frenar que los intereses de la gente y las soluciones a sus problemas no estén en las instituciones. Sacan ruido para no hablar de soluciones", expresó.

.@ArnaldoOtegi: «Herri honek dituen arazoei buruz hitz egin nahi ez dutenek, oposizioari oposizioa egin nahi diote. Zergatik? Ezin dutelako euren kudeaketa eredua defendatu. Herri honek ez du Espainiako politikarik zafioena inportatu behar».#EgingoDugu pic.twitter.com/suswkUFdtC — EH Bildu (@ehbildu) May 14, 2023

Matute citó a un intelectual del Mayo del 68 francés, Daniel Bensaid, y dijo que ellos se han equivocado muchas veces, pero de lo que no se equivocan es "ni de adversario, ni de trinchera". "No vais a ver ninguna lista de todas las personas vinculadas a partidos imputadas en casos de corrupción o haciendo trato de favor a familiares y amigos desde la administración", añadió. "¿Por qué?", preguntó, "porque en esa lista EH Bildu tiene cero personas que aportar, cero personas de corrupción".

"Ya han conseguido traer a Euskal Herria lo peor de la política de Madrid: ruido, debates estériles y trifulcas que no aportan nada a la ciudadanía", zanjó el dirigente vasco antes de instar a conquistar las instituciones a través del voto. "Pueblo a pueblo y barrio a barrio, chute de fuerzas y emociones en el inicio de campaña. Equipo, ambición, más listas que nunca y ganas de patearnos todos los pueblos durante dos semanas con la certeza de que el 28-M seremos más", vociferaba orgulloso.

Que entre las listas del partido haya 44 condenados por terrorismo ha agitado estos días de mítines y actos. Pedro Sánchez, por ejemplo, consideró esta inclusión de condenados como algo legal pero "no decente" y, además, apuntó que "merece el mayor de los reproches". "Lo único que pueden aportar estas personas a la vida pública es un mensaje de perdón, reparación y arrepentimiento", indicó desde Washington, donde se reunió con Joe Biden, presidente de EEUU.

Otro líder socialista, Emiliano García-Page, denunció que hay integrantes en las listas de Bildu que son candidatos independentistas que "en algún momento han utilizado una pistola". El candidato a la reelección en el Gobierno regional de Castilla-La Mancha ratificó que él no iría con ellos "ni a la vuelta de la esquina".

El barón del PSOE se pronuncia así tras conocerse que Bildu ha incluido 44 condenados por terrorismo en sus listas para el 28-M



Page afea ante Sánchez los pactos con Bildu: "Yo, con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina" pic.twitter.com/FyHt8s55ef — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 14, 2023

El líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, manifestó por su parte que la presencia de esos candidatos evidencia "el poder" del partido vasco, una de las formaciones que presta apoyos parlamentarios al Ejecutivo que integran los socialistas y Unidas Podemos: "Viven cautivos de Bildu", arguyó.

Ilegalización y exclusión

La asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre la legalidad de estas candidaturas, algunas en municipios en los que esos candidatos cometieron los asesinatos y viven familiares de las víctimas, por si alguno de ellos sigue inhabilitado para cargo público aunque haya cumplido su pena de prisión.

Y el partido de ultraderecha Vox ha ido más allá y además de pedir la exclusión de estos candidatos, ha exigido al organismo que declare ilegal a EH Bildu. El Tribunal Constitucional español ya rechazó en anteriores comicios esa posibilidad, entre otros argumentos porque vulneraría el derecho fundamental a la participación política y porque no estaba acreditado que sus candidaturas estuvieran instrumentalizadas entonces por la banda terrorista ETA.

