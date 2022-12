Quién es Iván Sánchez, el actor que concursa en ‘Pasapalabra' desde este martes

El actor Iván Sánchez vuelve a Antena 3 durante algunas tardes. El que fuese El auténtico Rodrigo Leal en la serie homónima regresa a la que fue su casa televisiva como nueva invitada del concurso Pasapalabra, que no entiende de festivos y renueva este martes, día de la Constitución, su cuadro de colaboradores.

Con ella, además, se incorporan Pasapalabra otros tres famosos, como son Jorge Blass, Carla Nieto y Begoña Maestre. Divididos por equipos, pondrán sus conocimientos y habilidades a punto para acertar en la sopa de letras o la pista musical, y así ayudar a los participantes a acumular segundos para enfrentarse al rosco final.

Nacido en Madrid en 1974, Iván Sánchez comenzó su carrera como modelo, y ha desfilado en algunas de las pasarelas más importantes del mundo. De hecho, según ha contado en algunas entrevistas, empezó en esa profesión con el objetivo de poder viajar, una de sus pasiones.

Como actor comenzó con pequeños papeles en series de éxito como Periodistas, El Pantano o El comisario. Su gran oportunidad le llega en el año 2005, cuando protagoniza la tira diaria El auténtico Rodrigo Leal, la cual ridiculizaba los reality shows y se emitía de lunes a viernes en Antena 3. Más tarde revalidaría su popularidad y su disciplina profesional con la serie Hospital Central, en la que interpretó a un médico de Samur durante cinco años.

A esta serie le siguieron Hispania e Imperium, pero no dudó en cruzar el charco para abrirse camino en México. Allí participó en La Reina del Sur y protagonizó otras ficciones: La tempestad y Lo imperdonable. A su regreso a España, se subió al escenario para encarnar a Frank Farmer en El Guardaespaldas, el musical que se convirtió en todo un éxito de taquilla.

El pasado 2021 se animó a participar en MasterChef Celebrity. Aseguraba entonces que nada se le resiste, y por eso no ha dudado en sumarse a la aventura culinaria del programa. Se consideraba un buen comensal, pero como cocinero no acumulaba tanta experiencia, y no llegó a la final. A pesar de todo, permaneció 11 semanas en la competición.

De sus proyectos más recientes hay que destacar la serie Bosé, en la que se meterá en la piel del cantante Miguel Bosé y que se verá en HBO. Del mismo modo, este 2022 ha lanzado Sueño, lo que representa su debut en el mundo de la literatura. Una novela intimista y reflexiva que le está dando muchas alegrías.

