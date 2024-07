Marta Riesco, sin bragas en el nuevo ‘Sálvame’: hace el cruce de piernas de Sharon Stone en 'Instinto Básico' y la lía

Desde hace unas semanas, Marta Riesco trabaja como colaboradora y reportera en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN. Y este lunes comenzó en el plató, pero hacia la mitad del programa le encargaron una misión, que implicaba que se trasladase al exterior.

“Marta tiene misión, y tiene información”, introducía María Patiño. “Y no tiene bragas”, añadía sobre su compañera Kiko Hernández, que había “flipado” con este descubrimiento.

Que la expareja de Antonio David Flores no llevase esta prenda tenía una explicación. “Dice ella que no tiene bragas porque se le transparenta”, aclaraban. Ante las risas suscitadas, Riesco aclaró: “Yo no voy siempre sin ropa interior. Resulta que cuando la cosa es ajustada...”, comentaba, mientras Kiko Hernández hablaba de cistitis. “No te preocupes por mi salud vaginal, que está perfecta”, le calmaba Marta.

Ante semejante confesión Belén Esteban se mostraba sorprendida. Le preguntaron si ella nunca ha ido sin bragas, y respondió que no : “Yo me quito las bragas donde me las tengo que quitar”. No quedó ahí la cosa, y Marta confesó que en “Golfear”, nombre con el que se refiere a El programa de Ana Rosa, no llevaban bragas “muchas de nosotras, porque a veces llevábamos vestidos y cosas muy imponentes”. Al no llevar bragas o tanga la silueta quedaba mejor, y aseguró que no usaban bragas tanto reporteras como “presentadoras”.

María Patiño pedía entonces que desde Ni que fuéramos Shhh pusieran un faldón con la declaración de Marta Riesco. “En El programa de Ana Rosa, aka Golfear, muchas veces íbamos sin ropa interior” se veía impreso en la pantalla. “Ni bragas ni tanga”, matizaba Riesco.

Marta Riesco junto a Kiko Hernández en 'Ni que fuéramos Shhh'.

“Belén, quítatelas tú”, le proponían a Belén Esteban. “No te jodes, me voy a quitar yo las bragas”, esquivaba la ganadora de Más que Baile. “A mí me gusta llevar el chocho recogido”, decía también.

Para Marta Riesco, no usar bragas es “un canto a la libertad, llevemos el chumi como queramos, quitémonos las bragas todas”. Y entonces a María Patiño se le ocurrió recrear la escena más conocida de Instinto Básico, en la que Sharon Stone hace un cruce de piernas sin llevar bragas.

“Instinto Riesco”

David Valldeperas, director de Ni que fuéramos Shhh, orquestó en un momento que entrasen una silla giratoria para que Marta hiciera el giro de piernas. No se vería en la cámara, pero sí la reacción de María Patiño. “Yo lo voy a grabar”, aseguraba Belén Esteban, que veía “encantada” a Marta con la situación. “A mí me cabe el AVE ya, Belén, cariño”, comentaba Riesco, que usaba un bolígrafo para simular que fumaba.

María Patiño anunció entonces la recreación de “una secuencia histórica”, y rebautizó la película como “Instinto Riesco”. “Se me va a ver el chumi al final”, reía Marta, que hizo el giro de piernas. Y luego volvió a repetirlo, en un plano general, para que se viese la reacción de todos. “Se te ha visto todo el chocho, te lo digo”, le confesaría Belén Esteban.