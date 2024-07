La baja que marco la última gala de 'Tu cara me suena': “Si estáis viendo esto es que estoy vivo”

Lolita Flores en 'Tu cara me suena 11'.

Queda muy poco para que se conozca al primer ganador de Tu cara me suena 11. El pasado viernes se disfrutó en abierto la primera de sus semifinales, en la que Raoul Vázquez se alzó como el primer finalista, al ser el concursante con más puntos acumulado a lo largo de toda la temporada.

Fue una gala vibrante, en la que Julia Medina brilló como Lola Flores, y que también contó con una ausencia importante. Y es que al inicio de la gala, Manel Fuentes justificó que Juanra Bonet no esperaría a subirse en el ascensor junto a todos sus compañeros.

El propio Bonet fue el encargado de dar explicar qué sucedía. “Hola chicos. Si estáis viendo esto es que estoy vivo. Os he dejado al lado, en el sofá, un dispositivo de inteligencia artificial para que no me echéis de menos. Luego os lo explicaré todo y lo podréis entender”, le contaba a sus compañeros, y de paso, al público que estaba en casa.

Juanra Bonet, sin embargo, sí acabó pasando por el ascensor. Simplemente, por prevención, su escena se grabó a solas con Manel. Su reto era el de imitar a Lee Marvin, y dejó una actuación absurdamente divertida para el recuerdo del programa.

De momento, Juanra es uno de los pocos concursantes que no ha ganado una gala. Ni él, ni Miguel Lago, ni Valeria Ros, los participantes que tienen un perfil más humorístico, y a los que el jurado, ni el público, han valorado con altas notas como norma general.

La segunda semifinal

En la próxima gala, la segunda semifinal, Juanra Bonet tiene el desafío de ser Fran Perea junto al cantante y actor malagueño. Julia Medina emulará a la ganadora de Eurovisión Loreen, Miguel Lago se meterá en la piel de Alejandro Fernández, y Valeria Ros lo dará todo como Amy Winehouse. A esto se suma la actuación, que será de exhibición de Raoul como de Rauw Alejandro.

Por otro lado, David Bustamante unirá su voz a la de María Peláe para ser Marc Anthony con Natalia Jiménez, Supremme de Luxe será María José Cantudo, Raquel Sánchez Silva imitará a Emilia y Conchita hará de Alizée.

Esta segunda semifinal, en la que se decidirá quiénes son los finalistas de la temporada que se suman a Raoul, se hará esperar. Y es que este viernes Tu cara me suena emitirá un refrito de actuaciones, una forma de blindar sus audiencias ante la Eurocopa. El episodio, sin embargo, sí está disponible ya en atresplayer.