Belén Esteban, alto y claro contra Alejandra Rubio en el nuevo ‘Sálvame’: “Qué ridículo, te crees la Beyoncé blanquita”

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio, fruto de su relación con Carlo Costanzia, ha dado un nuevo giro este miércoles. Y es que Mar Flores, madre del actor, ha dado una entrevista hablando al respecto, y que ha coincidido con un cambio de actitud de la pareja. Y es que tras haber dado entrevistas y exclusivas, los jóvenes ahora han decidido cerrarse en banda con los medios de comunicación.

En Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN, hoy han ofrecido dos vídeos, uno protagonizado por Alejandra y otro por Carlo. Y ambos se negaban a atender a los periodistas, lanzando excusas como “escúchame, cariño, te he contestado ya, qué quieres que te diga” o “he contestado esta pregunta 150 veces”. Además, Carlo pedía que “a ver si dejáis un poco a Alejandra, que está embarazada y tiene que estar tranquila”.

Tras la emisión de estas imágenes, Belén Esteban tenía la palabra, y ha cargado con dureza contra Alejandra. “Nunca pensé que iba a poder decir esto, sobre todo, porque Alejandra es primeriza, porque es muy joven, pero qué ridículo estás haciendo, Alejandra”, le lanzaba la colaboradora. Y añadía: “Te crees que eres la Beyoncé, en blanquita y en pequeña. Qué protagonismo, estás encantada”.

“¿Sabes lo que tiene vender una exclusiva? Esto”, advertía, en referencia a que la prensa siga sus pasos por la calle, o la esperen debajo de su casa. Algo que saben “todos lo que hemos vendido exclusivas, que yo muchas veces me he puesto también farruca, pero claro, los años te hacen aprender”. Así, Belén sabe que se ha enfrentado “muchísimo” a los periodistas, pero “cuando he hecho una exclusiva ha sido consciente de lo que he hecho”.

En su turno, la ganadora de Más que baile también mencionó la intervención el día antes de Alejandra en Así es la vida, donde acabó llorando por la presión a la que se siente sometida.

“Lo que nosotros hacemos, aunque nosotros para vosotras somos unos bestias, es lo que hacéis vosotras: tu madre, tu tía y tú. Tú Alejandra, que te deseo que lleves un embarazo fenomenal, que lo vivas con ilusión, que creo que lo estás haciendo con tu pareja, estás encantada”, seguía reprochando Belén Esteban. Y finalizaba con una predicción: “Esto se te va a ir. Acuérdate lo que te digo”.

“Está cabreada con ella misma”

María Patiño, por su parte, tenía otro análisis de lo vivido ayer en Así es la vida. “Yo percibo que es la primera vez que no maneja el cotarro. Ella estaba viendo todo desde la barrera. Hablaba de la tía, del novio del novio del novio, de Bertín Osborne, y aquello no le rozaba”, detalla la presentadora.

Patiño recordó cómo en el pasado Alejandra decía “con todo su descaro” que “esta profesión no me gusta, porque yo estoy aquí aprovechando el tiempo porque me pagan un dinero” y que no dependía de la televisión o las revistas. Y ahora Alejandra cree que “se ha metido de lleno. Va de guay, de chula y el personaje se le ha comido. Porque es una inmadura, como toda la gente de su edad, y creo que está enfadada, cabreada, con ella misma porque no maneja la situación”, según la presentadora.