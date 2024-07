Alejandra Rubio rompe a llorar en ‘Así es la vida’: “Se empeñan en destrozarlo todo, tenemos todo en contra”

Alejandra Rubio ha trabajado este martes en Así es la vida, el programa de Telecinco en el que lleva colaborando desde hace meses. Y tenía un importante reto por delante: comentar y reaccionar a la entrevista de su pareja, Carlo Constanzia, en ¡De Viernes!. Una intervención en la que, además, estaba su madre como colaboradora.

“¿Sufriste viendo la entrevista?”, le preguntó Sandra Barneda a Alejandra. “En parte, sí”, admitía la hija de Terelu Campos. Un sufrimiento que tendría su origen en ciertas preguntas que se hizo a Carlo, como las referidas a unos mensajes que mandó a su expareja. “Él estuvo muy bien, y se puso nervioso porque no esperaba que le atacase este señor (José Antonio León)”, aseguraba la colaboradora. Y cree que Carlo no se defendió como podría haberlo hecho porque “se puso nervioso”.

“Él sabe que fue muy bien la entrevista, y ese momento, entre mi madre, tal, le desestabilizó, se puso nervioso, le puede pasar a cualquiera, a mí también”, seguía diciendo Alejandra. “No sé si ese mensaje existe o no existe, pero lo que hay, lo he visto, antes de que saliera todo”, insistía la futura mamá. Los colaboradores de Así es la vida intentaron hacerle ver cómo es el trabajo de periodista, y ella lo comprendía, con reservas: “Haced las preguntas que queráis, lo único que digo es que se puede hacer desde otro punto y del respeto”, pedía.

Carmen Alcayde quiso saber si Alejandra Rubio le ha pedido consejo a Terelu Campos para capear este temporal informativo. No ya como madre, sino como persona que conoce muy bien la profesión. “Carmen, yo ahora mismo es que no estoy para escuchar nadie. De verdad, o sea, igual me vendría fenomenal, pero no estoy escuchando a nadie”, reconocía la estudiante de interpretación.

Para Alejandra era difícil defender la entrevista, y acabó con las lágrimas saltadas. “Espero que no os esté afectando como pareja”, deseaba Sandra Barneda. Y ahí, Rubio se rompió: “Se empeñan en destrozarlo todo. Es así. Lo tenemos todo en contra”, decía entre lágrimas.

Sandra Barneda y Alejandra Rubio en 'Así es la vida'.

Sandra Barneda abraza a Alejandra

Los colaboradores reaccionaron ante esa afirmación de tener todo en contra de ellos. “¿Queréis que diga lo que siento, no queréis que diga lo que siento?”, preguntaba con la voz entrecortada la joven. “Han hecho todo lo posible, y no lo van a conseguir y ya está. Estoy supersensible, Sandra”, se justificaba.

Sandra Barneda le recordaba que esto es televisión. “Pero es mi vida”, decía, volviendo a llorar, ante lo cual la presentadora se levantó a darle un abrazo. “No quería llegar a esto, me da una rabia”, terminaba Alejandra, admitiendo que igual no tiene “la razón absoluta”.