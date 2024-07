La despedida de Karlos Arguiñano en su programa de Antena 3: “Si alguien se sintió molesto, perdón”

Este lunes, Pablo Motos despedía la temporada de El Hormiguero de Antena 3. Y lo hacía con un mensaje un tanto enigmático: “Que paséis un magnífico verano, que disfrutéis muchísimo. Nos vemos a la vuelta de verano y... ¡Ahí lo dejo!”. Y no ha sido el único adiós que ha vivido la cadena principal de Atresmedia en estos días.

Así, hoy, en La cocina abierta de Karlos Arguiñano se ha vivido una nueva despedida. “Último programa de la temporada, porque en septiembre estamos aquí otra vez”, advertía el cocinero vasco al arrancar la emisión. Algo que ha hecho con mucho humor, como es su sello habitual, con unas gafas divertidas y entonando una de sus cancioncillas.

A lo largo de la entrega, Arguiñano ha cocinado unas pochas con verduras y bonito con cebolla caramelizada. Y, durante la elaboración de las mismas, hizo una interesante reflexión: él invitó a la gente a hacer comidas elaboradas de forma puntual. Sin embargo, consideró que para el día a día hay que cocinar platos sencillos, en la línea de los que él mismo apuesta.

Aunque habitualmente Karlos Arguiñano cuenta con la colaboración de su hijo Joseba o de su hermana Eva, hoy estaba solo en su mítica cocina de Antena 3. Y al acabar los dos platos se despidió de los espectadores. “Y ahora, sí que sí. He terminado los trabajos de esta temporada. Y no hasta mañana, hasta mediado de septiembre. Se me tiene que notar”, admitía con humor.

“Si en algún momento alguien se ha sentido molesto con un comentario mío, pido perdón como pido siempre. Que tengáis un buen verano, y nosotros volveremos con mucha fuerza y nuevas recetas la temporada que viene. Buen verano a todos, agur”, finalizaba el cocinero su intervención.

Los datos de Arguiñano

La cocina abierta de Karlos Arguiñano tiene un público muy fiel en la franja matinal de Antena 3, y explica su vuelta en la próxima temporada. Con una duración cercana a los 25 minutos de duración, el cocinero vasco suele hacer dos platos en cada entrega, llenando su cocinado de anécdotas y de historias con su particular sentido del humor.

Emitido desde 2019 tras Espejo Público, este programa culinario suele firmar una media entre 15 y 18 puntos de cuota de pantalla, y ronda los 750,000 / 850.000 espectadores en cada entrega.