Marta Peñate, coronada en 'De viernes': recibida entre aplausos ante la sonada ausencia de Sofía Suescun

Marta Peñate se ha convertido en una de las protagonistas absolutas de Telecinco durante esta semana. La flamante ganadora de Supervivientes: All Stars vivió un debate tenso este pasado 1 de agosto, en el que vivió una acalorada discusión con Sofía Suescun, tercera finalista del reality. Ambas debían volverse a ver las caras este pasado 2 de agosto en De viernes. Sin embargo, la pamplonesa decidió dejar plantado al magacín nocturno.

Lo que iba a ser una reunión de finalistas y otros concursantes de la edición All Stars de Supervivientes quedó completamente deslucida por la ausencia de Sofía Suescun. A pesar de ello, Marta Peñate fue recibida entre vítores del público. La canaria, quien fue segunda finalista en la edición 2022 de Supervivientes, lograba así ganar el reality, logrando los 50.000 euros del premio.

A esta cita, no faltaron Olga Moreno, Alejandro Nieto, Logan Sampedro, Jorge Pérez, Bosco Martínez Bordiú, Abraham García, Adara Molinero y Lola Mencía. Un reencuentro especial que se ha vivido en el magacín presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. La también presentadora de TardeAR señaló que la ausencia de Suescun se ha debido a la propia decisión de la navarra.

“Nosotros la hemos invitado, pero ella no ha querido venir”, aclaraba Archidona. Suescun y Peñate vivieron un enganchón muy tenso en el debate de la final que conducía Sandra Barneda. De hecho, el conflicto se trasladó a la fiesta posterior que hubo entre los participantes.

A pesar de su ausencia, Marta Peñate no ha dudado en seguir cargando contra la hija de Maite Galdeano. La canaria ha afeado la actitud que ha tenido la ganadora de GH 16 y Supervivientes 2018 durante su concurso en Honduras. La influencer ha señalado cómo Suescun, según su versión, dañaba justo en el punto el que más dolía al resto de participantes y comentó que había cruzado con la pamplonesa algunas palabras.

'De viernes'.

Lo cierto es que Suescun fue una de las protagonistas del debate final, por su encontronazo contra buena parte del resto de concursantes. La navarra también se enfrentó verbal y duramente contra Olga Moreno y Adara Molinero. La ganadora de GH VIP le reclamó que si Peñate ha ganado, es porque Suescun le había convertido en “víctima” y había provocado que el público empatizase con su situación.

Palabras que fueron apoyadas por la ex de Antonio David Flores. Suescun quiso callar a Olga Moreno de la peor manera, recordando una frase que había pronunciado Rocío Carrasco contra ella: “Ya, pero no tiene coño”. Tal fue el volumen de la discusión, que Sandra Barneda tuvo que pararle los pies a la navarra. “Aquí no se tiene que callar nadie, Sofía. Olga también está en el concurso. Ha sido una superviviente All Stars y puede hablar”, expresó la presentadora.

"¡Qué vulgar! Esta chica es tan vulgar...", señaló Molinero, mientras Moreno se defendió como buenamente pudo: "Voy a hacer como Marta. Voy a contar hasta diez. ¿Sabes lo que te pasa, Sofía? Que dices que la gente te machaca, pero te has machacado tú solita".