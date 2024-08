El mensaje de Marta Peñate tras ganar ‘Supervivientes: All Stars’: “Ojalá dejéis de desprender tanto odio”

Esta noche, el público tiene un reencuentro con lo más granado de Supervivientes. Y es que Telecinco va a llevar a cabo el debate final de Supervivientes: All Stars, la edición exprés (ha durado escasamente un mes) en la que Marta Peñate ha logrado, al fin, ganar un reality.

Para la que fuese participante de Gran Hermano, esto ha sido toda una sorpresa. “Todavía no me lo creo. Lo que menos me esperaba era ganar Supervivientes. Cuando me dijeron que era ganadora no me lo creía, y menos porque Alejandro Nieto me parece un superviviente de la hostia”, admitía la periodista hace unos días.

La final de Supervivientes tuvo lugar en Honduras, y ahora está de vuelta a España, adaptándose de nuevo a la vida fuera de las cámaras. Y antes de reaparecer en televisión, ha querido hacer un escrito a través de Instagram para agradecer el apoyo que ha recibido en esta experiencia.

“Aún no he dicho nada porque cogí el móvil hoy y estoy con mi mamá y mi novio”, escribía, justificándose por no haber escrito antes. “No sé por donde empezar porque no puedo llegar a expresar lo agradecida que estoy. Ojalá poder ir a casa de cada uno de vosotros y daros un beso enorme y agradecéroslo en persona”, expresaba la pareja de Tony Spina.

“Me importa más el apoyo que me habéis dado que el haber ganado. Que me hayáis entendido, que me compréis con mis subidas y con mis bajadas. Soy real, pese a quien le pese, y creo que eso me ha dado la victoria”, compartía la que también fuese participante de La Isla de las Tentaciones.

Y, antes de finalizar, expresó un deseo a aquellos que no la quieren bien. “Ojalá que la vida os sonría para que dejéis de desprender tanto odio. Nadie dice que no critiquéis, no se puede gustar a todo el mundo, las críticas constructivas son bien recibidas, pero las destructivas las tiro a la basura”, finalizaba Peñate.

¿Su último reality?

El día en el que se proclamó ganadora, y se alzó con el cheque de 50.000 euros, Marta Peñate aseguró que su futuro profesional va a ser diferente del que conocíamos. “Este ha sido mi último reality. No volveré a concursar en ninguno más. Separarme de mi novio se me ha hecho demasiado duro”, le dijo en directo a Jorge Javier Vázquez.

Ahora falta comprobar si esto es cierto. Porque, en el futuro, podría cambiar de opinión, y quién sabe si la vemos entrar de nuevo en la casa de Gran Hermano, en calidad de VIP. O en cualquier otro formato que Mediaset se invente, pues está claro que en el mundo de los realities, el grupo audiovisual tiene su filón más potente.