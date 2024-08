Un soltero de 'First Dates' desvela todos los entresijos del programa: "Yo no fui allí a ligar"

Por derecho propio, First Dates se ha convertido en uno de los formatos más estables de la complicada franja del access prime time. Aunque el público sabe que uno de los pilares de su éxito radical en su montaje (en cómo se editan las escenas de la cena, las reacciones que se hacen ante las cámaras y la famosa decisión final), siempre surgen preguntas sobre cómo se logran dichas imágenes, en las que debe haber espontaneidad y realidad, dado que se trata de un dating show.

Ahora con una versión estival, First Dates Hotel, en Telecinco, en la que los solteros viven una experiencia mucho más inmersiva. Dado que los participantes suelen firmas cláusulas de confidencialidad, es muy difícil conocer testimonios de las personas que acceden a participar en el programa. Ha sido Andrés Martínez, creador de contenidos en YouTube y Twitch y que está especializado en videojuegos.

Ha sido él el que ha comentado cómo su participación en el programa que conduce Carlos Sobera. El propio creador de contenidos confiesa que no fue con intención de encontrar a su media naranja, aunque tampoco descartaba encontrar el amor en su cita. “No fui a hacer el papelón, pero yo no iba a ligar como tal. Si me ponían a alguien que me gustaba y surgía el amor, pues sí, pero yo, evidentemente, sabía lo que hacía”, compartía a sus seguidores.

“Yo iba a hablar de mis Pokémon, mis frikadas, mis juegos y mis directos. Es más por la experiencia”, proseguía comentando. Martínez ha reconocido que uno de los momentos que más le incomodaron fue cuando no supo que Laura Boado, una de las camareras del programa, asume también el papel de presentadora en varias citas, sustituyendo a Sobera durante sus ausencias. Dado que el joven parecía no ser muy seguidor del formato, la confundió con un miembro más del equipo.

“Me sorprendo cuando entro. De primeras iba a pasar de largo. Entré en shock, no sabía que era la presentadora nueva. Como antes de entrar ahí tú estás hablando con un montón de peña, no sabía que entrabas directamente y que te encontrabas esto”, confesaba. Precisamente, sin querer, resaltaba una de las virtudes del formato, la espontaneidad de los solteros.

Andrés Martínez en su cuenta de Twitch y YouTube.

Martínez sí que dio un dato interesante sobre esos momentos que se ven de confesiones del soltero ante las cámaras a solas. El creador de contenido detalló que estas escenas se graban después de la cena. Precisamente, al ser justo tras disfrutar de la comida y la bebida, el joven reveló que “se le fue la lengua”, dado que había bebido “un montón de copas de vino”.

El joven señaló que consideraba que la comida del restaurante no se hacía en el propio local, sino que proviene de un negocio contiguo. “La comida que te dan es comida que no hacen ellos. Es comida de otro restaurante que está justo al lado”, compartió. Otro detalle está en las escenas de la cena que se ven en cada cita. Martínez señaló que éstas no tienen por qué estar ordenadas cronológicamente.

Martínez señala que también se cortaron momentos de la cena, algo lógico dado que el programa muestra momentos concretos de la velada. El creador de contenidos señaló que una secuencia que no se vio de su cita fue cuando se negó a hablar de sus fantasías sexuales a través de un juego. “Antes de entrar en la cita lo dije. Yo prefiero que esas preguntas más subidas de tono no se me hagan porque me da cosa”, señalaba a sus seguidores. Dada su negativa, el programa no mostró un momento que, realmente, no hubiera aportado nada a la cita televisivamente.

El joven también detalló cómo tuvo que grabar en dos ocasiones el momento de la decisión final. “No es la primera toma. Me estaba riendo”, compartía. Aunque dijo “sí” a un segundo encuentro con su cita, Martínez confesó a sus seguidores que hubiera dicho que no tras verse en televisión. Anécdotas que muestran el gran trabajo técnico que realiza First Dates en cada cita.