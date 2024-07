Matías, exconcursante de un conocido reality, sube la temperatura en 'First Dates Hotel': su tórrida cita con Inma

Matías Padial, de Palma de Mallorca, se presentó este martes, 30 de julio, en First Dates Hotel ukelele en mano. Es el típico joven al que no le va el mal "rollo" y que siempre tiene una sonrisa en la cara. Acudió al especial del programa de citas con el objetivo de encontrar una chica tan apasionada como él.

Al soltero no le es ajena la televisión, pues concursó en El Conquistador de Televisión Española. El mallorquín no hizo referencia alguna a su paso por el 'reality show' de aventuras, pero los espectadores recordarán que fue uno de los siete finalistas, representando al equipo de los Cocorotes.

En el 'dating' de Telecinco conoció a Inma, "una chica segura y empoderada" con la que no tardaron en saltar chispas. Ya sin ukelele, Padial apareció en la recepción del hostal y causó una buena impresión a su compañera: "Es como una bomba. Entre la sonrisa, la camisa abierta, el poder, sus abdominales...".

Tal fue la conexión que la pareja se pasó toda la primera parte de la cita abanicándose. "En la cama, me la imagino como una bomba. Mira que yo soy dominante, pero tiene pinta de cañera", opinaba el participante de 36 años, frente al equipo de redactores de First Dates Hotel.

En los cócteles, en vista de cómo estaba la situación, Lidia Torrent les propuso ir al jacuzzi un rato. Ahí fue donde se desató la pasión entre ambos, cuando se fundieron en un beso y acordaron marcharse a la habitación. "He tenido que frenarme, decir 'stop', porque me estaba calentando y no iba a responder", confesó Matías.

La cita de Matías e Inma, en 'First Dates Hotel' Mediaset España

No fue hasta después de ese momento en la habitación cuando, por fin, entablaron una conversación. La valenciana reconoció que Padial le había "desarmado" por completo: "No confío en nadie. Contigo ha surgido que me desarme y eso es muy bueno. Me llevo una persona que quiero en mi vida".

Así las cosas, la decisión final estaba cristalina por las dos partes. Matías, literalmente, hizo el amago de coger "en volandas" a Inma y llevársela con él. "Ha superado todas mis expectativas. La verdad es que no me imaginaba conocer a alguien como tú", asumió el socorrista balear.