Arianna Aragón, la revelación de 'First Dates Hotel': "Quiero entrar en lo audiovisual y mostrar mi potencial"

Veramo, amor, vacaciones. ¿Qué mejor escenario para encontrar a una persona especial que un hotel romántico cerca del mar en el que poder seguir conociéndose tras un primer encuentro? Es la premisa de First Dates Hotel, que se ha convertido en una de las alegrías de Telecinco en su prime time estival. Cupido tiene una cita con el amor cada martes a las 22:50 horas. Una versión semanal del dating show que ha venido cargada de novedades.

Entre ellas, la de Arianna Aragón. Hija del conocido payaso y humorista Rody Aragón y la productora teatral Patricia Santamarina, su rol en el dating show es el de atender a las mesas junto con Rocío de Porres ‘Rolita’. Ambas son las encargadas de que todo fluya en la cena de los solteros que buscan encontrar a su media naranja. La madre de Arianna es la esposa de Carlos Sobera, lo que hará que padrastro e hijastra vayan a compartir proyecto por primera vez.

“No he tenido ningún tipo de apoyo”, señala la actriz, en referencia a que no ha tenido un trato preferente sobre su posición. “He hecho un casting como todo el mundo”, defiende la intérprete, quien ve en First Dates Hotel una oportunidad para que se la pueda conocer más en su profesión. “Quiero entrar de lleno en el mundo audiovisual, enfrentarme a un proyecto de ficción y sacar todo mi potencial”, comparte con BLUPER.

Un proyecto con el que Arianna recuerda que “el amor es lo más importante en la vida”. “El programa tiene ese lema y es muy bonito. Al final, todo es muy mágico”, expresa la artista.

¿Cómo has asumido este reto? Está siendo una experiencia completamente distinta para mí. Tamsbién considero que me viene bien para ir cogiendo carrera y para jugar y disfrutarlo, para pasarlo bien. Me apetecía mucho un proyecto así. ¿Tuviste dudas a la hora de aceptar el trabajo? Hice un casting hace año y medio y no me salió. Pero me contactaron mucho más tarde para participar en este proyecto. No tuve ninguna duda. Me pareció interesante y súper emocionante. Imagen de 'First Dates Hotel'.

¿Es muy diferente a tu trabajo como actriz? En parte sí. Aunque también es verdad que al final aquí soy yo y no estoy acostumbrada a eso. Pero se puede integrar, cuando estudias interpretación haces mucha improvisación y, en parte, esto es así. Vale que no se trata de un personaje de ficción, pero sigue siendo un reto. Estudiaste también Derecho, ¿qué hizo que te decantases por el Arte Dramático? Es que realmente nunca me atrajo. Es más, lo estudié porque mis amigos del colegio se metieron en la carrera. Tardé poco en darme cuenta de qué hacía ahí. Pero bueno, dado que empecé, decidí terminarla. Pero vamos, no me veo para nada ejerciéndola. Aunque sí considero que tener una carrera nunca está mal.

¿Te gustaría seguir en el mundo televisivo más que por la interpretación? Bueno, yo estoy abierta a cualquier proyecto que surja, sea en televisión o sea como actriz. Todo es bienvenido. ¿Te ha dado algún consejo Carlos Sobera? En temas de trabajo, él nunca me ha dado consejos ni me dice nada. Lo hizo cuando estudiaba la carrera, sí que me metió caña con los estudios. Pero con esto, nada. El único consejo que me da es que me lo pase bien, que disfrute y que siga mi rollo, para nada más. De hecho, apenas coincidimos en First Dates Hotel. “El único consejo que me ha dado Carlos Sobera es que disfrute, que me lo pase bien y que siga mi rollo, nada más”

¿Cómo vivirías que un participante termine fijándose en ti y no en su cita? Bueno, quizás nos echemos unas risas. Pero no sé, no me veo. ¿Por qué crees que un formato como First Dates sigue teniendo tanto éxito? Creo que el amor es súper importante en la vida. El programa tiene ese lema y es muy bonito. Al final, todo es muy mágico. También, para que eso sea posible hay mucha gente trabajando detrás para que todo sea especial, desde el equipo técnico y de edición hasta la comida. Hay menús especiales para la cena, todo pensado para que disfruten. El amor es esencial y es lo que conecta a la gente.

¿Te verías en un reality o en un talent show? ¿Te ves en formatos como Supervivientes o Gran Hermano? No, no me veo para nada. Ni en Gran Hermano ni en Supervivientes. Sí que este último me parece la mar de interesante y un reto brutal. Sin embargo, no me siento preparada para ella, antes quiero hacer millones de cosas. Además, está el hambre, lo llevaría fatal y los bichos me dan alergia. No es para mí. Sí, Carmen Borrego afrontó sus miedos y se tiró al agua, pero ahora digo que no. Admito que nunca se sabe qué sucederá en el futuro. Aunque también sería muy duro todo lo mediático que conlleva estar en un formato de estos. 'First Date Hotel'. Mediaset En la versión diaria de First Dates, están las gemelas, que son icónicas. ¿Esperáis Rolita y tú causar un impacto similar? Quiero pensar que sí. Al poco de conocernos, tuvimos muy buena química. Pero sí, ojalá. Las vibras que tengo con ella son maravillosas.

¿Crees que tienes buen ojo para ver si una cita puede salir bien o no? Para mí misma, lo tengo muy malo. Ahora bien, para los demás sí que me doy cuenta más rápido. Creo que desde fuera todo parece más evidente que cuando estás dentro. Pero sí, podría tener alguna mirada celestina. ¿Temes enfrentarte a críticas por estar expuesta mediáticamente? A mí todo eso sí me afecta. Pero bueno, intentaré llevarlo de la mejor manera posible y cuanto menos vea en redes, mejor.

Como has comentado, tuviste que hacer un casting, Carlos Sobera no te ayudó para entrar en este proyecto. Claro, seguí el mismo proceso que todo el mundo. Hice un casting y me dijeron que no, aunque luego me han llamado. Me he llevado varios noes en mi carrera, como le pasa a mucha gente. Creo que, incluso, hay cosas en las que lo tengo más complicado. Si eres ‘hija de…’, esperan mucho más de ti, se es más exigente. Arianna y Rolita en 'First Dates Hotel'. ¿Y Lidia Torrent, te ha dado algún consejo? No, la verdad. Sí que la conocía de antes, pero habíamos coincidido un par de veces sólo. Eso sí, siento que estoy en un equipo increíble.

¿Qué te gustaría hacer después de First Dates Hotel? Quiero entrar de lleno en el mundo audiovisual, enfrentarme a un proyecto de ficción y sacar todo mi potencial como actriz. ¿No te importaría viajar fuera de España para proseguir con tu carrera? No me importaría. Es más, me gustaría.

¿Crees que es complicado el mundo de la actuación en España? Es un mundo muy complejo en el que hay mucha gente y también muchos factores que no dependen de ti. Van muchas personas a un casting y, al final, sólo eligen a uno. Es difícil hasta tu relación con un representante. Es complicado y difícil. Sí, hay mucha gente que se está yendo fuera por ese motivo. En el sector, hay gente que lleva toda la vida y que el teléfono les deja de sonar y que han corrido el riesgo de perder su casa. Luego, vuelves a estar en la cresta de la ola. Todo es muy inestable. “Me encantaría hacer el papel de una mala malísima. Una villana de ‘La Promesa’, por ejemplo” ¿Qué papeles te gustaría interpretar? La gente me dice que transmito mucha dulzura. Por eso, me atraen los papeles antagónicos. Me encantaría hacer de mala, meterme en la piel de una villana malvada. Me lo pasaría súper bien, me permitiría jugar mucho. Me encanta eso. Que me diesen un papel de malévolo, como una villana en La Promesa, por ejemplo.