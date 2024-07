Lidia Torrent: “Me emociona pensar que un formato como ‘First Dates’ ha ayudado a cambiar mentalidades”

Recuerdo que estaba tomando una cerveza con unos amigos en un bar. Se me acercó un chico que me dijo que gracias a que veía First Dates con su padre, se atrevió a decirle que era homosexual. Gracias a que durante mucho tiempo habían visto muchas citas, se sintió con la confianza para hablar con su progenitor. Es una de las cosas que la tele ha normalizado y este chico tuvo la oportunidad de comentárselo con bastante tranquilidad. Me emociona que este programa cambie mentalidades.