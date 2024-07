Carlos Sobera, de la guerra con Motos, Broncano y Latre: "Los que tienen que rearmarse son ellos, hacen todos lo mismo"

First Dates se prepara para desembarcar en Telecinco este verano. El popular dating show de Cuatro saltará al canal principal de Mediaset España con una nueva versión bautizada como First Dates Hotel, que sucede a la que se hizo años atrás del Crucero.

"El programa está en esa madurez y tiene esa capacidad y calidad de poder afronar un prime time de Telecinco", asegura Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de la compañía. "Es su evolución lógica". Producido por Warner Bros. ITVP España y grabado en un hotel real de Moraira, Alicante, aún no tiene fecha de estreno.

"First Dates ya se emitió en Telecinco por San Valentín y funcionó bien, con un 9,9% de share", valora Carlos Sobera que, en esta ocasión será el director del alojamiento. "La gente está muy acostumbrada a ver el programa en Cuatro, pero creo que se van a acercar a verlo en Telecinco".

"A mí siempre me preocupa que las cosas que hagamos funcionen", asegura el presentador. Su equipo será completamente nuevo. Al regreso de Lidia Torrent —la recepcionista—, se unen las incorporaciones de Sergio López, 'DJ Keko' — será botones y DJ—; Adrián Pedraja —el barman—, y Arianna Aragón y Rocío de Porres 'Rolita' —las camareras—.

En First Dates Hotel, los espectadores tendrán la oportunidad de ver lo que sucede antes y después de su primera cena. Pero lo más importante es que el programa está en la misma sintonía de su hermano mayor en Cuatro. "Ha conseguido diversidad e integración. Intentamos avanzar con la sociedad del momento", asegura Isabel Navarro, la productora ejectuva y directora de casting del formato.

Nuevos rivales en el 'access'

Cuando pase el verano y se emitan las ocho entregas de First Dates Hotel, la maquinaria del restaurante más famoso de la televisión volverá a ponerse en marcha recibiendo nuevos solteros. Y lo hará en un "septiembre calentito" con la 'guerra' que se prevé en el acess prime time, territorio de El Hormiguero de Pablo Motos desde hace años.

Broncano desembarcá en TVE con un programa que tenga la esencia de La Resistencia tras consumarse un fichaje polémico. Telecinco, por su parte, intentará reflotar su franja maldita de la mano de Carlos Latre. First Dates en Cuatro y El intermedio en laSexta serán las ofertas menos comerciales.

Carlos Sobera lidera el staff de 'First Dates Hotel', al que vuelve Lidia Torrent. Mediaset España

¿Cómo se rearmará First Dates ante esta competencia feroz?, preguntamos a Sobera. "Los que se tienen que rearmar son ellos porque todos hacen lo mismo. Nosotros somos la única oferta diferente. Broncano, Latre y Motos hacen el mismo programa", contesta rotundo el de Baracaldo.

"Y no lo digo con retranca", dice para explayarse en su respuesta. "Dentro de la oferta que hay, First Dates es un producto diferente en el campo del reality. Lo mismo le ocurre a Wyoming, que hace algo distinto en el área de la política. Motos, Broncano y Latre lucharán por el mismo público en la misma franja, con lo cual son ellos los que tienen mayor problema".

No obstante, Sobera es consciente que al entrar más factores en la ecuación, habrá que repartir muchas más porciones. "El público decidirá quien come más y quien menos. Yo soy de buen comer", avisa el presentador, "confiado" en que esta nueva situación no acabe afectando a First Dates. "Tenemos la tranquilidad de que la gente nos seguirá viendo".

Sobera insiste en que First Dates no está dirigido a un público de masas. "No somos tan familiares como El Hormiguero, que tiene hormigas y atraen a los niños. Pero los niños también ven First Dates", desliza. "Y yo se lo aconsejo a los padres, porque somos blancos. No decimos ninguna barbaridad y mostramos cosas que creo que es bueno que los chavales empiecen a conocer.