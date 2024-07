Yiğit Özşener ('Una vida perfecta'): "Nunca estoy en proyectos que hagan apología a la violencia machista"

El verano es el momento ideal para las cadenas españolas por apostar por series internacionales. En el caso de Telecinco, el público tiene en el prime time de todos su miércoles una cita con una apasionante historia, la vendetta de una mujer. Se trata de Una vida perfecta. Con Hilal Altınbilek, recordada por haber sido Züleyha en la emblemática Tierra amarga, como heroína de este potente thriller, entre sus galanes protagonistas está Yiğit Özşener. “Mi personaje se cree casi un dios, hasta que sufre uno de los reveses más duros de su vida”, detalla el actor.

Mansiones lujosas, glamurosas fiestas y viajes alrededor del mundo son una constante en la idílica vida de Şebnem (Altınbilek), una mujer ambiciosa que ha trabajado duro para lograr su sueño: formar parte del exclusivo círculo de la élite social. Una vez conseguido su objetivo, tendrá que luchar denodadamente para hacer frente a oscuras amenazas de un pasado que nadie conoce y que podrían arruinar su existencia.

Entre esa vida de ensueño que ha montado y que le ha hecho ser una de las socialités más importantes de Estambul, está su marido. Özşener encarna al ingenuo esposo, Onur Gümüşçü. Se trata del único heredero de una acaudalada familia, una de las más importantes de la élite otomana. Es un tipo que destaca siempre en cualquier entorno por su exquisita educación, impecable estilo y carisma. Tras haberse casado, se siente feliz con su faceta como hombre de familia, pero la sombra del pasado de su esposa amenaza con derrumbarlo todo.

“Se ve a sí mismo como un triunfador, se considera un ser casi divino. Lo ha tenido todo en su vida, no sabe qué es perderlo todo”, explica en un encuentro con la prensa en el que estaba presente BLUPER, en el Palacio Feriye de Estambul. Sin embargo, este giro que vivirá sobre el pasado de su esposa, lo convertirá en un “sufridor”. “¿Qué haría alguien si un día se levanta y se entera de que su esposa tenía un pasado muy oscuro? En primer lugar, le surgen las dudas, hace investigaciones y también se puede perder su confianza”, expresa.

Una vida perfecta la configura un peligroso triángulo amoroso, el compuesto por Şebnem, su marido Onur y el agente Mesut Öztürkmen (Onur Tuna), un atractivo policía que también procede del pasado de Şebnem y que investigará el pasado de la socialité. El actor adelanta que su papel irá mucho más allá del cliché del esposo desengañado, dado que su personaje tiene “luz y oscuridad”.

Yiğit Özşener en el photocall de la rueda de prensa de 'Una vida perfecta' en el Palacio Feriye de Estambul. Mediaset

Más allá del marido ingenuo

“Si los personajes no tienen un lado oscuro no es interesante. ¿Cuántos minutos puede seguir la audiencia a un personaje con mucha luz?”, manifiesta. “Me gustan los conflictos y el dilema, así el personaje puede avanzar. Si no, sería una foto. Necesita una acción y tiene que estar vivo”, prosigue, para después reconocer que encarnar a Onur ha supuesto un auténtico reto, dado lo complejo de la historia.

“A veces, aunque por muy poco tiempo, tenía dudas a la hora de transmitir mi papel a la audiencia de manera correcta y perfecta porque siempre se encuentran sorpresas y nuevas informaciones. No es porque él sea contradictorio, sino porque todo tenía que ir en armonía con el personaje que había creado desde el inicio”, revela, señalando que estos dilemas ayudaron a que se interesase por el proyecto. “Me gustan las situaciones en las que mi personaje se enfrenta a problemas inesperados que van surgiendo”, agrega.

Con casi 30 años de carrera a sus espaldas, Yiğit Özşener es un actor muy reconocido en su Turquía natal. Con raíces de Macedonia del Norte y de Grecia, ha participado en producciones helenas, así como en coproducciones internacionales entre estos países vecinos. Cuenta con una amplia experiencia tanto en cine como en televisión, doblaje y, especialmente, teatro, donde ha interpretado tanto obras clásicas como piezas de autores contemporáneos como Harold Pinter o Samuel Beckett.

“El teatro siempre ocupa un lugar distinto en mi vida, pero el resto de áreas son como mis hijos también porque me encanta actuar”, reconoce con orgullo. Además, Özşener es conocido en Turquía por no aceptar proyectos en haya violencia contra las mujeres o que inciten al maltrato animal, algo que tiene como requisito en sus contratos a la hora de aceptar un proyecto.

Fenómeno internacional por las turcas

“Tengo principios y no actúo en proyectos que hagan apología a la violencia machista, como tampoco en los que haya maltrato hacia animales. Si el resto lo hace, no es asunto mío. Pero yo tengo mis valores, mi opinión y mi filosofía de justicia es la que cuenta”, confiesa. Señalando que él actúa “por vocación y oficio” y no “por dinero”.

Yiğit Özşener y Hilal Altınbilek en una escena de 'Una vida perfecta'. Ay Yapım

Por supuesto, Özşener no es ajeno al fenómeno internacional que existe alrededor de las series turcas. El actor cree que esto también va más allá que la mera transacción comercial. “Hace años que ocurre y es algo que nos hace estar orgullosos. No es solamente un negocio, es algo emocional que compartimos”, concluye.

Dirigida por Çağrı Bayrak, quien estuvo detrás de Erkenci Kus: Pájaro soñador, y Ezgi Çil, Una vida perfecta cuenta con guiones escritos por Yılmaz Şahin, Tugrul Küçükmustafa y Çağla Kızılelma y basados en una historia de Meriç Acemi. Protagonizada por Hilal Altınbilek, Onur Tuna y Yiğit Özşener, completan el reparto Sumru Yavrucuk, Nesrin Cevazdzade, Serkan Keskin y Gökçe Eyüboğlu. Producida por Kerem Çatay. Una producción de Ay Yapım. Cada miércoles a las 22:50 horas en Telecinco.