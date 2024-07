Hilal Altınbilek, de 'Tierra amarga' a 'Una vida perfecta': "Siempre he querido interpretar a mujeres fuertes"

Conocida en España por haber encarnado a la gran heroína Züleyha en la formidable Tierra amarga, ahora Hilal Altınbilek se mete en la piel de otro personaje femenino poderoso. La actriz protagoniza Una vida perfecta, que se estrena este miércoles 17 de julio a las 22:50 horas en Telecinco —su primer episodio se verá en simulcast con Divinity—. La cadena apuesta de nuevo por las series turcas en prime time. “Quiero aprender español, me encanta España”, confiesa la actriz, que defiende la importancia de encarnar roles femeninos con carácter.

Dirigida por Çağrı Bayrak, quien estuvo detrás de Erkenci Kus: Pájaro soñador y con guion de Yilmaz Sahin, Tugrul Küçükmustafa y Çagla Kizilelma. Una vida perfecta es un thriller que narra la vendetta de una mujer, la cual decidió que su destino no era acabar en la miseria. Şebnem nació en la adversidad. Sin embargo, eso le dio fuerzas para lograr lo que siempre soñó: ascender en la escala social y codearse con la élite y jet set de Estambul. Un patito feo que terminó convertida en todo un elegante y despiadado cisne negro.

Un papel con el que Hilal Altınbilek ha vuelto a la televisión tras tomarse un año de descanso después del éxito que fue Tierra amarga, emitida entre 2018 y 2022 en su país natal. “A la hora de elegir proyectos, busco abrir horizontes. En cuanto me llegó el guion, vi que era un papel complejo y muy distinto a lo que había hecho hasta ahora. Fue casi un flechazo a primera vista. Cuanto más leía, el proyecto me iba interesando cada vez más”, comparte en un encuentro con la prensa en el que estaba presente BLUPER, en el Palacio Feriye de Estambul.

La actriz ha tenido el reto de plasmar esa transformación que vive Şebnem de adolescente pobre y poco agraciada a toda una mujer de la alta sociedad y conocida por su elegancia y belleza. “Es un personaje que tiene muchos traumas en su vida y muchas dificultades. Ha buscado hacer todo lo posible por salir de ello. Ha ido evolucionando y experimentado distintas realidades a lo largo de su viaje”, explica la intérprete, señalando que habrá “varios giros y sorpresas”.

Gracias a su esfuerzo y a una drástica ruptura con su pasado mediante un cambio radical de apariencia física, Şebnem ha formado también una vida familia idílica en la ficción. Casada con Onur (Yiğit Özşener), heredero de la acaudalada familia Gümüşçü, y madre de dos hijos. Todo correrá el riesgo de derrumbarse tras la aparición de una persona del pasado que amenazará con destruir todo lo que había logrado. En medio, saltarán chispas con el agente Mesut Öztürkmen (Onur Tuna), quien investiga lo que vaya a surgir de ese fatídico reencuentro con el pasado que vivirá la protagonista.

Hilal Altınbilek es la protagonista de 'Una vida perfecta'.

“A pesar de todo lo que ha vivido, Şebnem intenta ser buena persona. Es buena madre y esposa, es amable. Busca hacer lo correcto. Es sagaz y no tiene miedo a nada”, defiende la actriz, señalando que no se le debe prejuzgar por lo que vaya a ocurrir al inicio de la trama. “Puede generar prejuicios de que es alguien malo porque vaya a verse envuelta en un crimen, pero lo hace por su familia. Para ella, sus hijos y su status lo son todo y hará lo posible por mantenerlos”, explica.

Química y chispas

Hilal Altınbilek derrocha química tanto con Yiğit Özşener, su marido en la ficción, como por Onur Tuna, quien también romperá ese equilibrio que ha erigido la protagonista en su vida, aunque con una perspectiva distinta. “Ella está construyendo su vida, lo que ella ha deseado desde joven. No tiene malas intenciones”, agrega, recordando “lo mucho” que disfrutó durante el set de grabación. “Fue una experiencia estupenda”, confiesa.

“Mi personaje no es malo. Intenta ser buena persona. Sólo que hará todo lo que esté en su mano para proteger a su familia y su estatus”

A pesar de que la fuerza de Şebnem puede recordar a la de Züleyha, para la artista ha sido todo un desafío meterse en la piel de esta mujer vengadora. “Como actriz, yo construyo todo el universo que tiene mi personaje, busco conectar con él, entenderlo. No es un trabajo sencillo. Mi personaje ama a su marido, no por su posición ni por su dinero. Ella quería crear una familia y ser la esposa ideal”, explica.

“Ella ha tenido una vida llena de adversidades. Al final, todas las personas vivimos momentos con altos y bajos. Por ello, busco entenderla desde esa perspectiva. Su ambición, al final, es tener mejor vida y escapar de lo que parecía un destino pobre por no ser de clase alta”, prosigue.

Onur Tuna, Hilal Altınbilek y Yiğit Özşener en la presentación de 'Una vida perfecta'. Mediaset

“En Tierra amarga, Züleyha termina siendo una mujer poderosa, de carácter fuerte. Sin embargo, no lo es tanto como mi papel en Una vida perfecta. Züleyha era ambiciosa y tenía talante a la hora de tomar decisiones, pero era frágil. Şebnem deja esa fragilidad siendo apenas una adolescente, eso le hace tener un carácter más duro, se ha tenido que curtir antes y eso se refleja”, argumenta.

Mujeres poderosas

Conocida en Turquía por encarnar a heroínas con carácter y a féminas de bandera, Hilal Altınbilek defiende la importancia de que haya papeles así en la industria de su país. “A lo largo de mi carrera, he encarnado a varias mujeres fuertes. Es lo que me gusta, me encanta dar vida a esas mujeres poderosas, es lo que siempre he querido ser”, afirma rotundamente.

"Me encantaría aprender español. Me gusta mucho España. Adoro su cine y las producciones rodadas en castellano"

Por ello, considera que es enriquecedor para su carrera papeles como el de Şebnem. “Me vienen bien personajes como ella, en el sentido de que no soy una persona que se adapte fácilmente a las nuevas situaciones. En ese sentido, me enseñan a ver que hay aspectos de la vida que no dependen de mí. Eso ha sido parte de lo que me ha gustado de ella, cómo aprender a adaptarse a lo que le viene y cómo eso le ha permitido hacerse más fuerte”, expresa.

La intérprete no cierra las puertas a intentar probar suerte fuera de Turquía, como han hecho otros compatriotas suyos como Can Yaman, Aras Şenol o Kerem Bürsin. Es más, no descarta trabajar en España. “Antes no lo había pensado, pero me encantaría aprender español. Me gusta mucho España. Adoro su cine y las producciones rodadas en castellano. Disfruté mucho de La piel que habito, de Almodóvar, como también de la película argentina El secreto de sus ojos, de Campanella”, concluye.