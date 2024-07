Kiko Jiménez, sin filtros sobre Jorge Pérez en 'Supervivientes All Stars': "Es como si viese un mitin de Pedro Sánchez"

Este martes, 16 de julio, los espectadores de Supervivientes All Stars pudieron ver el puente de las emociones de un emocionado Jorge Pérez. Sin llegar a nombrarla, el ganador del formato en 2020 se refirió a Alba Carrillo, con quien fue infiel a su mujer y madre de sus cuatro hijos hace un par de años.

No pocos televidentes entendieron este momento de sinceridad de Pérez como un blanqueamiento de su figura por parte del 'reality' de Telecinco. En detrimento, por supuesto, de Carrillo, que no duda de cargar contra la cadena siempre que tiene ocasión.

Tras cerrar conexión con Honduras, Sandra Barneda valoró el puente y señaló una de las frases que más le marcaron, "pagué caro que me pusieran la fotografía de hombre perfecto": "Él mismo dice que en casa construía esa perfección, el no poder fallar, y se dio cuenta de que no. Así que empezó a quitarse corazas y a soltarse".

Acto seguido, la presentadora de Conexión Honduras quiso escuchar de los colaboradores un titular rápido. Pidió que respondiesen a la cuestión "qué tan importante es recibir mensajes del exterior" de familiares, como el que había recibido Jorge de Alicia, su pareja, ese mismo día.

Kiko Jiménez empezó a reírse y a hablar con cierta sorna: "Es muy importante, sí, sí. Son mensajes que te dan mucha fuerza, claro. ¿Le vais a preparar un puente así de bonito a Sofía?".

Sandra Barneda, presentadora de 'Conexión Honduras' Mediaset España

"¿Lo dices con retintín?", se preguntó Barneda. "No, no, es que tengo cosas en mi cabeza. Mejor que no indaguemos en ellas. Acabamos de vivir un momento muy bonito y no quiere ser yo el que lo destroce", se limitó a decir el novio de Suescun.

Sandra no parecía entender a qué estaba jugando Kiko: "Yo iba con todo el amor del mundo, te lo digo. No sé dónde está tu cabeza. La mía estaba en la importancia de recibir un mensaje en esos momentos, donde lo pasan tan mal. Yo te veo tan enamorado de Sofía y Sofía está tan enamorada de ti...".

Barneda le frena

"No, no, si no me refiero a eso. Lo que pasa es que yo vengo de otra situación. No he conectado viendo ese puente tan emotivo y todo tan de color de blanco", expresó el tertuliano, sumándose a esa opinión de que el programa estaba intentando blanquear la imagen del Guardia Civil.

"Es como si estuviera viendo a Pedro Sánchez viendo un mitin. No he conectado, me ha faltado un poquito de verdad. De contar cosas y contarlas todas", soltó Jiménez, y Barneda trató de frenarle para que no siguiese por ahí: "No vamos a hablar de política, pero está bien que hayas nombrado a Sánchez porque podría ser un buen superviviente".