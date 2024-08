El demoledor 'palo' con el que Sofía Suescun enmudece a Olga Moreno en el debate final de 'Supervivientes All Stars'

Este jueves, Telecinco ofreció el debate final de Supervivientes All Stars. Eran varios los concursantes que debían saldar cuentas pendientes, especialmente Sofía Suescun. A pesar de no ganar, la de Pamplona ha sido una de las grandes protagonistas de la edición por su cambiante relación con Marta Peñate o sus supuestos 'tonteos' con Bosco Martínez-Bordiú.

En determinado punto de la noche, el 'reality show' de Cuarzo emitía un vídeo en el que quedaban puestas sobre la mesa todas estas tramas. Aparecía también Adara Molinero opinando desde plató que Suescun estaba llevando a cabo un plan porque ya se acercaba la final.

Después, Sofía se preparaba para contestar, no sin antes dar un toque a la dirección por "la musiquita" que habían elegido para ambientar la pieza, sobre todo en lo referente a Bosco: "La musiquita, los cortes... Entiendo que queráis ver mariposas y demás. No me esperaba esta historia, ni esta película".

Tras asegurar que trataba a todos sus compañeros por igual y que no tenía ninguna predilección por el sobrino de Pocholo, la joven recibió los ataques de Adara. Esta afirmó que tanto Kiko Jiménez, desde España, como ella habían orquestado una estrategia "cutre".

De hecho, la madrileña le echó en cara haber hecho "víctima" a Peñate, algo que no debe hacerse porque es "de primero de 'reality", ya que la audiencia tiende a empatizar con el débil. Rápidamente, Olga Moreno se sumó a la opinión de Adara Molinero y añadía: "Y siempre empezaba ella". "Pero, señora, usted se tiene que callar", le soltó Suescun.

Sandra Barneda, presentadora del debate final de 'Supervivientes All Stars' Mediaset España

Sandra Barneda no tardó en pararle los pies a la ex de Gran Hermano: "Aquí no se tiene que callar nadie, Sofía. Olga también está en el concurso. Ha sido una superviviente All Star y puede hablar". Lo siguiente que dijo la navarra levantó gritos de asombro en el 'set': "Ya, pero no tiene coño".

Así, Sofía Suescun rememoró la recordada frase de Rocío Carrasco, exmujer de la antigua pareja de Moreno, Antonio David Flores. Un comentario que le dedicó a la sevillana en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva que emitió la cadena de Fuencarral en 2021.

"¡Qué vulgar! Esta chica es tan vulgar...", señaló Molinero, mientras Moreno se defendió como buenamente pudo: "Voy a hacer como Marta. Voy a contar hasta diez. ¿Sabes lo que te pasa, Sofía? Que dices que la gente te machaca, pero te has machacado tú solita". La tercera finalista del All Stars hizo oídos sordos: "Sí, hija, cuenta hasta diez, cuenta".