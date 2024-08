Marta Peñate revela en qué se gastará el dinero del premio de su victoria en 'Supervivientes: All Stars'

Este pasado 28 de julio, Supervivientes: All Stars se despidió por todo lo alto. Una edición especial que tuvo de ganadora a Marta Peñate. La canaria, exconcursante de GH 16, cumplía con su sueño de ganar el reality, dado que se quedó a las puertas de logrando en la edición SV 2022. Dado que se trataba de una temporada más corta, la recompensa no es el clásico cheque de 200.000 euros, sino de 50.000 euros.

A pesar de que la cifra en sensiblemente menor, eso no impide que la canaria haya entrado en el olimpo de los ganadores de Supervivientes, quitándose la espinita de haber quedado segunda en su edición en 2022. Peñate ganaba así a Alejandro Nieto. El míster España 2015, quien ganó justo la temporada en la que participó la canaria, se quedaba en segunda posición. La medalla de bronce fue para Sofía Suescun, otra de las favoritas.

Tras grabar el debate, Peñate no dudó en responder a algunas preguntas del equipo sobre cómo ha sido para ella esta nueva aventura en Honduras. La canaria reveló que se pensó poco en retornar a Cayos Cochinos. “Acepté muy poco antes de ir y me faltó un poco de paz mental”, reconoció.

[Pedro García Aguado confiesa en qué gastará los 200.000 euros de premio por ganar ‘Supervivientes 2024’]

Precisamente, fue en estas preguntas en las que reveló qué pensaba hacer con los 50.000 euros. La canaria fue coherente con sus intenciones desde que entró en el concurso y dio una respuesta bastante esperada. “El premio no es sólo mío, porque es mío y de mi novio. Así que intentaré usarlo para algo en común, una casa y cositas que tengo ahí pendiente”, compartió.

Con lo cual, Peñate lo invertirá en cerrar asuntos pendientes y gastos propios del día a día, alejado de cualquier tipo de dispendio. La influencer está ennoviada con Tony Spina, quien ejerció una estupenda labor como su defensor desde el plató en Madrid. Entre las otras cuestiones que respondió la canaria, está el que lo mejor de su nueva experiencia en Honduras ha sido el apoyo que ha sentido del público, mientras que “las lluvias y las discusiones” han sido lo que peor ha llevado.

'Supervivientes: All Stars'.

Peñate también reconoció que el que haya sido una edición más breve, de apenas 38 días, ha contribuido en que le costase más adaptarse a la situación extrema que ofrece el reality. “Me faltó adaptarme mentalmente”, expresaba.

La canaria no dudó en agradecer al público su apoyo y el haberle dado esta ansiada victoria. “Aún no he dicho nada porque cogí el móvil hoy y estoy con mi mamá y mi novio. No sé por dónde empezar porque no puedo llegar a expresar lo agradecida que estoy. Me importa más el apoyo que me habéis dado que el haber ganado”, escribía en sus redes sociales. “Ojalá poder ir a casa de cada uno de vosotros y daros un beso enorme para agradecéroslo en persona, pero no puedo”, añadía.