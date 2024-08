La inesperada confesión de Sandra Barneda sobre el papel que le gustaría tener en 'Supervivientes'

Sandra Barneda se ha convertido en una figura fundamental de Supervivientes en la edición 2024 y también en su versión All Stars. Su presencia en los debates de Conexión Honduras y su paciencia con los momentos más tensos le han erigido ya con una figura imprescindible. De hecho, muy aplaudido fue su encuentro con Jorge Javier Vázquez en la final del reality de aventuras que ganó Pedro García Aguado. Su labor ha sido más que aplaudida.

Eso sí, en el último debate de la final de Supervivientes: All Stars, ha dejado sin palabras a los presentes al revelar qué papel le gustaría tener en el reality si no fuera presentadora. La barcelonesa ha demostrado tener una capacidad increíble para conectar con los concursantes desde plató. “Impresiona mucho ver todo esto porque nosotros allí no vemos nada de nada. Solo escuchamos los videos que se emiten”, comentó Alejandro Nieto al inicio del debate.

Barneda ha demostrado tener también conexión con Marta Peñate, con quien coincidió en República Dominicana cuando grabaron La isla de las tentaciones. La barcelonesa ha revelado que, aunque disfruta mucho de su posición de presentadora, le hubiera gustado ser concursante del reality de supervivencia.

Una revelación que surgió tras sentarse Jorge Pérez en el debate. El guardia civil reflexionó sobre su concurso y la conversación terminó derivando en cómo le hubiera gustado a la periodista convertirse en una de los concursantes del reality, considerado uno de los más complicados de la televisión actual. El ganador de Supervivientes 2020 comentó cómo su participación en el All Stars ha afianzado su afinidad por el formato.

“Amo profundamente este formato porque a mí me cambió la vida y cuando yo hablo del puente de las emociones, me dejo ver tal y como soy. Podría ocultarme, guardarme cosas y me di cuenta de que no, que la gente se merece ver lo que eres y lo que hay en ti. Yo si me entrego así, que en toda mi vida solo lo había hecho con mi mujer, es para este formato”, confesaba el cántabro.

'Supervivientes: All Stars'.

“Y a mí me toca un papel un poco difícil esta noche, poneros en situación a todos”, le respondía Barneda. Fue justo después cuando la conductora señalaba que, de no ser presentadora, le hubiera gustado concursar.

“Todos los que estáis aquí, para mí desde el principio, sois unos afortunados. Sois el privilegio de los privilegiados, porque, para mí, este reality es… Si yo algún día dejo de presentar, querría concursar en Supervivientes porque querría retarme a mí misma. Lo digo, por el reto de sobrevivir y de ponerme a prueba. Entonces, una edición como esta es épica, All Stars”, confesaba.