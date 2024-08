Adiós a Ana Terradillos en 'La Mirada Crítica': anuncia su marcha por vacaciones y quiénes serán sus sustitutos

El verano avanza y los presentadores que aún no se habían marchado de vacaciones van cerrando la persiana. Este viernes, 2 de agosto, Ana Terradillos se ha despedido de los espectadores de La Mirada Crítica tras cumplir su primera temporada al frente del matinal.

Terradillos ya arrancaba el programa comunicando la noticia: "Buenos días, millones de españoles comienzan hoy sus vacaciones. Entre ellos, la que les habla". Así, ha comentado las previsiones que tiene tráfico para este fin de semana y para este mes de agosto: más de 3 millones de desplazamientos por carretera y 48 millones, respectivamente.

Más avanzada la entrega de este viernes, desvelaba quiénes iban a ser sus sustitutos durante estas semanas: Jano Mecha y Antonio Texeira. "Aquí están los que me van a guardar el fuerte. No se quejarán, a menudos dos maromos les he puesto para sustituirme. Oye, el titular es bueno: 'Dos hombres sustituyen a una mujer".

"¿Qué vas a hacer el lunes?", preguntaba Jano, y Ana se la devolvía: "No, ¿qué vais a hacer vosotros? ¿Cómo me vais a mantener el gallinero tranquilito?". Acto seguido, Mecha dedicaba unas palabras de agradecimiento a su 'jefa' en nombre del equipo del formato producido por Unicorn Content.

"Quería darte las gracias de parte de todo el equipo por esta temporada magnífica. No saben lo trabajadora que es esta mujer que tengo al lado. Incansable, inagotable, lo que se aprende a su lado. A la vuelta estaremos esperándote. Intentaremos mantener el corralito tranquilo", prometió el sustituto de Terradillos.

Jano Mecha, Ana Terradillos y Antonio Texeira , en 'La Mirada Crítica' Mediaset España

La comunicadora de Mediaset España ha confirmado que su vuelta de vacaciones se producirá el lunes, 2 de septiembre. Ya en el fin del espacio, Ana se dirigía a la audiencia directamente: "Hasta aquí hemos llegado y lo hemos hecho gracias a ustedes".

"No se lo van a creer, eh. Pero les voy a echar de menos". ¡Felices vacaciones, @anaterradillos! 😀 #LaMiradaCrítica2A pic.twitter.com/maGe6TT1Jt — La Mirada Crítica (@miradacriticat5) August 2, 2024

"Gracias por su confianza, por dejarnos meternos en sus casas para tomarnos el primer café. Gracias por acompañarnos en este reto que comenzó en septiembre", ha terminado diciendo la periodista.

Terradillos se toma su merecido descanso habiendo hecho los deberes, con La Mirada Crítica superando el 10% de cuota de pantalla, por encima de la media de Telecinco este mes. El telonero de Vamos a ver ha llegado a tener picos del 16% de 'share'.